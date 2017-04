Plaidoyer pour un monde sans viande

Une exposition intitulée Le grand gâchis parmentier est présentée au Phare à Auxerre jusqu’au 28 avril. Elle est organisée par l'association L 214, qui milite pour l’arrêt total de la consommation de viande.

C’est une exposition en deux temps. Il y a d’abord des panneaux explicatifs, et puis un espace créatif avec des œuvres d'arts et des vidéos sur le thème de l'alimentation.

L’association L 214, qui est à l’origine de cette exposition, fait régulièrement parler d'elle pour des vidéos-chocs tournées dans des abattoirs. C’est donc une exposition qui veut informer mais surtout convaincre. Une exposition militante qui veut changer nos habitudes de consommation et notre regard sur l'alimentation.

On y apprend par exemple qu'en France, 95% des cochons sont élevés en bâtiments Que 83% des poulets ne vont jamais à l'extérieur, que 99% des lapins et 68% des poules pondeuses sont élevés en batterie en cage.

Des données brutes qui poussent à réfléchir, selon Sylvie Vucic, conseillère à la Maison de l'emploi, qui a organisé l’installation de cette exposition. "Selon moi, il y a une certaine programmation. Dès le plus jeune âge, on nous dit qu’il faut manger de la viande pour être fort. Mais cette exposition nous interpelle. Elle nous pousse à nous interroger. Qu’est-ce qu’on mange, comment on mange et pourquoi ? Ça mène à une réflexion, un prise de conscience"

Des visiteurs divisés

Du côté des visiteurs, les avis sont partagés. Il y a ceux qui sont convaincus ou confortés dans leurs choix de consommation, comme David, qui ne mange plus de viande depuis 17 ans et qui a arrêté le poisson il y a 3 ans. "Ça me parle ! Pour moi, les animaux nous comme nous. Ils ont une conscience, ils ressentent le mal. Donc comme je respecte les animaux de la même manière que je respecte l’être humain."

"Mon petit poulet du dimanche", une oeuvre d'art de Sandra Muntoni © Radio France - Delphine Martin

D'autres visiteurs ont plus de mal avec l'aspect militant de l'exposition. "C’est une exposition qui interpelle, c’est certain. Mais on a l’impression d’être montrés du doigt comme une méchante personne qui fait du mal et qui mange les animaux… Je ne pense pas que c’est comme ça qu’on arrivera à changer les mentalités" dit une jeune femme. "Moi, je suis un viandard, et franchement, ça ne me fera pas changer ! " assène un jeune homme.

Une conférence sur l’alimentation végétale

Dans le cadre de cette exposition, une conférence est organisée mercredi après-midi avec Stanislas Carnino, co-rédacteur du site www.vegan-pratique.fr. Pour lui, l'engouement de plus en plus fort pour l'alimentation végétale est plus qu'une mode, c'est une prise de conscience. "Aujourd’hui, l’alimentation végétale est au carrefour de problématiques extrêmement importantes à notre époque", explique ce militant.

Selon lui, manger de la viande et du poisson, c’est mauvais pour l’environnement, c’est mauvais pour la santé. Mais c’est aussi très mal d’un point de vue moral car cela entraîne de la souffrance animale. "Il y a une question éthique qui se pose. Une question morale et philosophique. De quel droit est-ce qu’on prend la vie d’un animal pour se nourrir alors qu’on n’en a pas besoin pour vivre en bonne santé ?", interroge Stanislas Carnino.

INFORMATIONS PRATIQUES :