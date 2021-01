Plaids, couvertures, vestes chaudes : pour les plus précaires de la Loire, résister au froid est un combat

Le froid s'installe sur la Loire. Pour les premiers à en souffrir, les sans-abris et les plus précaires, se tenir au chaud est une nécessité. Afin de les aider, des associations du département sont sur le pont, alors que l'hébergement d'urgence arrive à saturation.

Faute d'hébergement d'urgence à proximité, des gendarmes du Pilat hébergent un sans-abri à la caserne, le soir de Noël. L'histoire a fait beaucoup réagir, à juste titre, et interroge sur la prise en charge des plus précaires dans la Loire, alors que la vague de froid s'intensifie en ce début d'année. On fait le point sur la situation dans le département et auprès d'une association stéphanoise, Maraude United, qui s'organise pour tenir les plus précaires au chaud.

Les hébergements d'urgence sont tous quasiment pleins

La Loire compte 142 places d'hébergement d'urgence, dans le cadre de son plan hivernal. 140 places sont actuellement occupées, d'après les données de la SIAO, groupement d'associations chargées dans la Loire de répondre aux besoins d'accueil et de mise à l'abri des plus précaires. A ces places s'ajoutent les mises à l'abri en hôtel, qui concerne actuellement 445 personnes.

Contrairement à d'autres départements, comme le Rhône voisin, la situation est tendue mais pas catastrophique dans la Loire, selon les associations concernées et la Direction départementale de la cohésion sociale. De plus, depuis le 10 juillet dernier, le gouvernement demande aux préfecture de maintenir les dispositifs prévus dans le cadre de la trêve hivernale, si les personnes précaires n'ont pas de solutions de relogement.

La crise sanitaire a donc réduit les marges des dispositifs existant. Ceux-ci sont d'ailleurs concentrés autour des zones urbaines (Saint-Étienne, Roanne) et pas en territoire rural. Mais la responsable du 115 (numéro d'urgence) dans la Loire, Olga Nikiforov, l'assure : "quand on nous appelle, on répond à 100% des demandes. Il s'agit après de s'organiser géographiquement."

Les associations comme Maraude United sont à pied d'oeuvre

Sur le terrain, plusieurs associations apportent quotidiennement un peu de chaleur aux plus précaires. C'est le cas de Renaître, à Saint-Étienne, mais aussi de Maraude United, créée en 2019. Grâce à des dons en nature et financier, les bénévoles distribuent en cette période "des vestes, des gilets, des pulls, des couvertures, des plaids... tout ce qui peut tenir chaud dans la rue, mais aussi dans des logements froids", explique Nawel, la secrétaire de l'association.

Les bénévoles de Maraude United, à Saint-Étienne, cherchent de nouveaux volontaires ! © Radio France - Céline Autin

Le local de Maraude United devient aussi un lieu de passage en hiver : "certains sans abris viennent 10 minutes, le temps de boire un café et de reprendre un peu de chaleur", décrit Nawel. L'association distribue aussi des colis alimentaires et, pour Noël, des cadeaux grâce à la générosité des donateurs, parfois des entreprises : "cette année, certaines entreprises de Saint-Galmier et de Saint-Just-Saint-Rambert sont venues nous voir. C'est génial de voir que notre nom se propage et l'entraide aussi."

En trois hiver, Nawel a vu le profil des personnes aidées par Maraude United évoluer : "La première année, il y avait beaucoup de monde dehors, dont des enfants. Cette année ça n'est plus le cas, il n'y a quasiment plus personne à la rue, les gens sont dans des squats ou des hébergements. En revanche, on a un afflux de familles démunies suite au Covid."

En ce début janvier, Maraude United aide 64 familles, contre 18 en août. Une précarité à tous les niveaux, et en particulier face au froid : "oui, d'accord, elles ont un toit, mais certaines n'ont pas de gaz, donc pas de chauffage, ou pas d'eau, décrit Nawel. Certaines nous demandent des plaques chauffantes pour avoir moins froid. Tous les hivers, on aide à ce niveau-là, mais cette année, avec le Covid, c'est plus intense."

Pour continuer à aider ces nouveaux précaires, Maraude United a toujours besoin de dons, financier ou en nature, et de volontaires. Les informations sont sur son site internet.