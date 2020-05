Plaisance : le point sur la situation en Bretagne

Que peut-on faire au bord de l'eau et en mer? Les préfets des Côtes d'Armor et du Finistère ont autorisé davantage de commune à rouvrir plages et ports. Mais pour les plaisanciers, ça reste flou.

Difficile pour les plaisanciers de s'y retrouver sur la situation de la plaisance en Bretagne. "Avant le week-end, on pourra retrouver le sourire, les arrêtés des préfets sont en train de sortir, ils vont dans le bon sens", explique Brieuc Morin, secrétaire général de l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne (APPB), qui regroupe les gestionnaires de tous les ports bretons.

Après les Côtes-d'Armor et le Finistère, la situation a évolué ce vendredi dans le Morbihan.

Ne peut-on naviguer que seul ou en famille ?

La situation varie en fonction des endroits. "Le préfet du Finistère, effectivement, a mis une limitation que je n'ai pas trouvée ailleurs pour avoir consulté les arrêtés des Côtes d'Armor et d'Ille-et-Vilaine. La navigation dans le Finistère se fera sur un mode familial ou en solitaire", ajoute Brieuc Morin.

Pourra-t-on accoster ailleurs que dans le port de départ?

Des incertitudes existent sur la possibilité de faire des escales. Les maires s'inquiètent des attroupement qui pourraient avoir lieu sur les îles. "A Groix, on peut être chaque jour à 150 bateaux en escale. Comprenez qu'avec trois ou quatre personnes à bord à chaque fois, ça fait vite beaucoup de monde"

Comment se profile l'été ?

"On est tous en mode préparation de saison, ajoute le Secrétaire général de l'APPB. Le carénage est ré-autorisé et renforcé, il avait repris avec des salariés volontaires. Quatre mois d'interruption avec le mauvais temps, plus le confinement, ça fait des bateaux qui n'ont pas été entretenus pendant six mois. Je pense aussi aux loueurs... Les restrictions de déplacement à 100km, ça veut dire que les clientèles de Paris, ou de Rennes ne pourront pas venir naviguer en Bretagne sud".

Reprendre en douceur

"Dans le contexte actuel, il faut appeler les plaisanciers à la prudence, ajoute-t-il. Avec le temps qu'on a eu depuis l'automne dernier, on a peu navigué, il faut contrôler son matériel et avoir conscience de son physique. "