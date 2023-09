Plan anti-harcèlement : "Moi j'y crois, aujourd'hui le harcèlement tue"

"Quand on est victime de cyberharcèlement, on pense forcément au suicide". Elian Pottier y a pensé quand dans son établissement du Raincy en 3e, il est victimes d'insultes, "tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes", car ça continue sur les réseaux sociaux. Harcelé en raison de son orientation sexuelle, il finit par ne plus venir à l'école, "j'en étais malade".

"Quand c'est tous les jours toutes heures, à la vue des profs, on finit par penser que c'est peut-être eux qui ont raison". Elian Pottier a souffert du manque d'implication des personnes adultes dans l'établissement. C'est grâce à ses parents, dit-il, qu'il a pu s'en sortir et en s'éloignant de son lycée. Il témoigne sur France Bleu Paris.

"J'attends beaucoup du plan du gouvernement". Aujourd'hui président de l'association Urgence harcèlement, Elian Pottier dit y croire, car "aujourd'hui le harcèlement tue", avec les suicides de Nicolas à Poissy, en septembre, de Lindsay en juin dernier.

Prévention et rôle des parents

Parmi les pistes du gouvernement, aider à libérer la parole avec des auto-questionnaires, aider les professionnels à détecter les élèves harcelés, avec des brigades anti-harcèlement au rectorat et un volet répressif avec confiscation du portable de l'élève harceleur, et interdiction des réseaux sociaux. "Aux acteurs de terrain de pouvoir les mettre en œuvre" lance Elian Pottier.

La priorité pour Elian Pottier, c'est de "faire de la prévention dans tous les établissements scolaires", pour expliquer, et appeler tous les acteurs à agir, adultes, parents, élèves, témoins, professeurs.

"Les parents des harceleurs ont un rôle important", insiste Elian Pottier, pour qui l'école ne peut pas tout parce le harcèlement se transforme en cyberharcèlement. "Il faut un contrôle des parents et un regard sur les téléphones, contrôler ce que leur enfant dit, fait sur les réseaux sociaux".

Elian Pottier salue par ailleurs le dynamisme du ministre de l'Education qui demande un électrochoc dans cette lutte. "J'ai demandé à Gabriel Attal de faire des annonces dans les gares, les trains pour rappeler les numéros d'urgence 30 18 30 20, et pouvoir apporter une réponse sous 72h aux parents qui signalent du harcèlement."