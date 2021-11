Plan anti-solitude : un thé dansant organisé par le CCAS de Pau pour les fêtes de fin d'année

Cette année, le repas du Nouvel An pour les personnes âgées à Pau n'aura pas lieu. À la place, ce sera goûter-thé dansant. Le centre communal d'action sociale de Pau (CCAS) communique sur les changements à venir pour les festivités de fin d'année. C'est parce que le Palais Beaumont ne peut pas accueillir plus de 300 personnes. Compte tenu des restrictions sanitaires liées à l'épidémie, le CCAS a donc décidé de ne pas faire un dîner mais un thé dansant le 14 janvier entre 14h et 19h, au Palais Beaumont. Le goûter est concocté par La Belle Époque. Pour l'animation : l'association PEP'S et la chanteuse Nancy Nunes.

Autre objectif de cette année : aller à la rencontre des personnes les plus isolées qui ne se manifestent pas forcément. C'est une manière d'être cohérent avec le plan anti-solitude portée par la municipalité. Il y a donc la distribution de 7.000 paniers gourmands et ensuite en janvier, le goûter des maisons de retraite. Béatrice Jouhandeaux, adjointe au maire en charge des solidarités, administratrice du CCAS de Pau : "Le repas du 1er de l'an, il y avait beaucoup de personnes qui venaient en couple ou en groupe et les personnes seules ne venaient pas donc l'objectif n'était pas atteint." L'année dernière, lors du confinement, le portage des paniers gourmands a permis de mesurer à quel point les Palois isolés étaient nombreux, "des détresses nous avaient totalement échappé".