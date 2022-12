Plan anti-trafic de tabac : "On nous a enfin entendus", réagissent les buralistes des Pyrénées-Orientales

Scanners à rayon X, douaniers supplémentaires, surveillance des trafics sur internet... Le gouvernement a officiellement présenté son plan anti-trafics de cigarettes ce lundi au Boulou (Pyrénées-Orientales). Le département est l'un des plus touchés par ces ventes illicites. Depuis le début de l'année, 36 tonnes de cigarettes ont été saisies ; c'est près du double, par rapport à l'an dernier.

Parmi les mesures détaillées lundi, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal annonce l'arrivée prochaine à Perpignan d'un groupe de lutte anti-tabac. "On a expérimenté cette solution à Lyon, précise le ministre. Un groupe local d'action, qui associe la police, la gendarmerie et les douanes, a remarquablement fonctionné avec le démantèlement d'un réseau international de trafic, l'arrestation de 11 suspects et un million d'euros saisis."