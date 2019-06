Plan canicule : les personnes fragiles invitées à se faire connaître au CCAS de Pau

Pau, France

Les inscriptions sont ouvertes pour le dispositif canicule à Pau. Les personnes âgées ou isolées sont invitées à s'inscrire sur le registre communal du centre communal d’action sociale (CCAS) pour le plan canicule 2019. Depuis la canicule historique de 2003, où plus de 15 000 personnes sont décédées, les communes ont l’obligation de mettre en oeuvre chaque année un dispositif particulier aux fortes chaleurs.

À Pau, ce dispositif est géré par le CCAS, le centre communal d’action sociale. En cas de canicule, des employés du CCAS appellent les personnes inscrites pour s'assurer qu'elles vont bien et pour leur rappeler des consignes de prudence : s'alimenter, boire suffisamment et éviter de sortir durant les heures les plus chaudes de la journée. Le CCAS rend visite aussi aux personnes les plus vulnérables dès le déclenchement du plan canicule. Dans les années qui ont suivi la canicule de 2003, plus de 600 personnes s'étaient inscrites sur ce registre, l'année dernière elles étaient près de 300. Vous pouvez vous inscrire ou inscrire l'un de vos proches en contactant le 05 59 27 83 70 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h45 ou par mail sass@agglo-pau.fr.