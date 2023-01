Pas d'interdiction le dimanche, délit d'alcoolémie : ce que contient le plan chasse du gouvernement

La secrétaire d'État à l'Écologie, Bérangère Couillard, a dévoilé ce lundi matin à Dry dans le Loiret le plan du gouvernement pour mieux encadrer la pratique de la chasse et réduire le nombre d'accidents. parmi les mesures, l'interdiction de chasser sous l'emprise de l'alcool ou encore la création d'une application mais pas d'instauration d'un jour sans chasse comme le réclamaient les associations.

Création d'un délit d'alcoolémie

Parmi les mesures retenues, l'interdiction de la chasse sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Le gouvernement va créer dans les mois qui viennent une contravention pour sanctionner l’acte de chasse sous l’emprise excessive de l’alcool puis favorisera la création d’un délit par voie législative.

Application mobile

Le gouvernement souhaite lancer à l'automne prochain d'une plateforme numérique qui permettra au public d’identifier les zones et horaires non chassés. Cette application pour smartphone doit permettre visualiser en temps réel les chasses en cours, grâce à l’obligation de déclaration par les organisateurs de chasse collective.

Affichage en mairie et bilan de l'accidentologie

D'autres mesures doivent permettre d'améliorer l'information du public comme la standardisation des panneaux de signalisation des chasses collectives attendue pour septembre 2025 au plus tard ou encore l'affichage en mairie des jours chassés ou non chassés. Le plan vise également l'organisation de rencontres entre les fédérations de chasse et les associations d'usagers de la nature après chaque saison de chasse.

Enfin, le plan prévoit une publication annuelle du nombre d'accidents de chasse, en fin de saison, l'Office français de la biodiversité communiquera ce bilan officiel.

Peines renforcées

Le Gouvernement souhaite renforcer les peines complémentaires de type retrait du permis ainsi que la fixation d’une durée d’interdiction de le repasser en fonction de la gravité de l'infraction. De même, les conditions de détention d'armes vont être renforcées avec un contrôle de l’inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention et le suivi des armes sera amélioré.

Le plan détaillé ce lundi prévoit également plusieurs mesures destinées à renforcer la sécurité pendant la chasse avec un volet formation des chasseurs, notamment l'instauration d'une formation obligatoire de tous les organisateurs de battue d'ici fin 2025, afin de former 200.000 personnes.

L'exécutif avait dévoilé les grandes lignes de ce plan fin octobre dans la Marne, avant d'organiser des consultations. La création d'une journée ou demi-journée sans chasse était réclamée par des associations. Sans surprise, la Fédération nationale des chasseurs y est elle farouchement opposée.