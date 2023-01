Plan chasse en Indre-et-Loire : "Oui, il y a un lobby de la chasse car nous sommes nombreux"

Sans grande surprise, le gouvernement a abandonné la journée sans chasse dans son plan chasse, dévoilé ce lundi. Une décision de "bon sens" pour Alain Belloy, le président de la fédération des chasseurs d'Indre-et-Loire.

Un abandon qui fait des déçus notamment de France nature environnement et Charles Fournier, député écologiste de Tours. Le parlementaire a d'ailleurs l'intention de "redéposer une proposition de loi sur le jour sans chasse" et dénonce un lobby du monde de la chasse. "Il y a lobby car nous sommes nombreux et nous représentons un nombre de votes importants. Je ne peux pas laisser dire à Monsieur Fournier que cette mesure est une mesure pour des raisons de sécurité. C'est faux. Heureusement que l'on peut se promener dans la nature sans se mettre à plat ventre à chaque coup de fusil."

