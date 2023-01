Plan chasse : les anti-chasse dénoncent un "mépris" et raillent les mesures annoncées par le gouvernement

Pas de journée sans chasse, mais l'interdiction de chasser sous l'emprise de l'alcool et l'obligation de se former à la manipulation des armes, entre autres mesures. Le plan dévoilé ce lundi par le gouvernement , censé mieux encadrer la pratique, ne fait pas que des heureux. "Les chasseurs devront désormais ne plus tirer n'importe comment, dans tous les sens, sur n'importe quoi ou qui, et en état d'ébriété... Voilà la grande révolution 2023 !", a ironisé Brigitte Bardot, fervente défenseure des animaux, dans un communiqué.

Willy Schraen, le patron des chasseurs, a de son côté salué des "le bon sens" et le "pragmatisme" de ces mesures, attendant "d'en voir les modalités pratiques".

Journée sans chasse : "Un mépris inacceptable"

Fin octobre, la secrétaire d'Etat à l'Ecologie Bérangère Couillard avait évoqué l'idée d'une demi-journée sans chasse, précisant qu'une interdiction le dimanche n'était "pas un sujet tabou". Mais cette piste, dont les chasseurs ne voulaient pas entendre parler, a donc finalement été écartée. "C'est un mépris inacceptable à l'égard des 80% de Français qui attendent un cessez-le-feu", a fustigé ce lundi Allain Bougrain Dubourg, Président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). Selon un sondage Ifop mené à la mi-décembre, 78% des Français y étaient favorables.

"Les promeneurs en forêt sont comme les chasseurs, ils n'ont que le week-end pour aller se promener", souligne sur franceinfo Dominique Py, responsable du dossier "Chasse et faunes sauvages" à France Nature Environnement, ajoutant que de nombreux pays comme "l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne ou l'Italie" ont déjà des jours sans chasse.

Willy Schraen, le patron des chasseurs, avait dit jeudi à l'AFP ne pas imaginer "une seule seconde" un dimanche sans chasse, estimant que cela mettrait la ruralité "à feu et à sang". "On doit partager l'accès à la nature et ça ne se discute pas juste entre Emmanuel Macron et Willy Schraen, qui se targue d'avoir table ouverte à l'Elysée", s'est agacée dimanche la nouvelle patronne des Verts, Marine Tondelier, sur France Inter.

Dans un communiqué, Europe Écologie-Les Verts "déplore le laxisme de la majorité face au lobby de la chasse". "Cet asservissement est une véritable faillite démocratique", dénonce EELV. "Encore une fois, c'est le lobby de la chasse qui impose ses désidératas et ses exigences au gouvernement qui n'ose pas s'opposer", analyse aussi Dominique Py.

Alcool : "C'est quand même le minimum"

Parmi les pistes retenues, et qui recueillent l'assentiment des chasseurs, le gouvernement veut créer un délit d'alcoolémie pour les chasseurs, à l'image de ce qui existe pour les automobilistes, soit un seuil maximal fixé à 0,5 gramme/litres de sang. "Dérisoire", se désespèrent les leaders de la LPO. "Applaudir le fait qu'on n'a pas le droit de chasser avec un fusil quand on est bourré (...) C’est quand même le minimum !" raille sur franceinfo Mathieu Orphelin, ancien député et directeur général pour la Ligue de protection des oiseaux (LPO).

"Ça va dans le bon sens, mais c'est quand même très insuffisant et très tardif", tance la référente chasse de France Nature Environnement. "Le contrôle d'alcoolémie, ça fait des années qu'on le réclame et que ça aurait dû être mis en place", tâcle Dominique Py, regrettant que le dialogue avec les chasseurs "reste difficile", car "ils ne cherchent pas à concilier les autres usagers de la nature".

La formation : "Aucun examen"

Parmi les 14 mesures du plan figure également la généralisation de la formation à la manipulation pratique des armes pour l'ensemble des chasseurs : "Un chasseur sur deux devra être formé d'ici 2025 et tous les chasseurs devront l'être d'ici 2029". Sauf que cette formation "n'est sanctionnée par aucun examen", pointe Dominique Py.

L'application : "Ça peut être dangereux"

L'annonce d'une application qui devra indiquer les zones de chasse ne fait pas non plus l'unanimité : "Ces mesures ont tendance à reporter la responsabilité des accidents sur les non-chasseurs", regrette le représentante de France Nature Environnement. "Ça va être aux non-chasseurs d'aller se renseigner, ce n'est pas normal", ajoute-t-elle encore, "ça ne répond pas du tout aux attentes des Français".

D'autan que selon Matthieu Orphelin, "dans les départements où elle a été testée il y a moins de la moitié des chasses collectives qui y sont déclarées. Donc pour l'instant cette application, elle ne marche pas bien". Et il conclut : "c'est un gadget, ça peut même être dangereux".