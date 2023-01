Plan chasse : un habitant de Dordogne créé une application pour localiser chasseurs et promeneurs

Carabine sous le bras, talkie walkie accroché sur la poitrine, Mickaël Albié est posté sur ce petit chemin dans la forêt recouvert de feuilles à Fongalop en Dordogne. La battue aux sangliers va commencer, il active sur l'application "Chassé croisé" qu'il a créé en août dernier. La zone de chasse du jour s'affiche en rouge sur la carte. Désormais, tous ceux qui ont l'application et qui se promènent dans le secteur peuvent voir le périmètre de la battue avec une marge de sécurité de 800 mètres.

L'application permet d'alerter les chasseurs et les promeneurs qui l'utilisent quand ils sont à proximité. - Charlotte Jousserand

30.000 euros d'investissement

Mickaël a créé cette application car il s'est rendu compte un jour que sa femme n'était pas sortie en forêt de peur de tomber sur des chasseurs. Mickaël Albié constate "un décalage entre le risque encouru et le risque réel car on prend beaucoup de précautions" mais il estime qu'il faut donner de l'information. Il lance alors dans ce projet en parallèle de son métier dans les travaux publics. Il contacte une société de développement à Bordeaux, investi 30.000 euros et c'est ainsi que nait "Chassé-Croisé". Elle est gratuite pour les promeneurs et chaque société de chasse qui s'inscrit doit payer une cotisation de cinq euros par an.

Informer promeneurs et chasseurs

D'autres applications existent mais aucune selon Mickaël Albié n'est commune aux chasseurs et aux promeneurs. L'application permet aux chasseurs d'établir un périmètre et localise où se déroule la battue. Du côté des promeneurs, ils peuvent s'enregistrer en tant que promeneur, cavalier, cycliste. Dès qu'ils rentrent dans une zone de battue, ils reçoivent une alerte et les chasseurs aussi sur leur téléphones portables. Mickaël Albié veut donner du "concret" et "une information en temps réel" aux promeneurs. "Sur 10 personnes qui n'aiment pas la chasse, il y a peut-être trois anti-chasse mais il y a selon mois sept personnes qui sont frustrées quand elles tombent sur un panneau chasse en cours car elles ne savent pas où aller".

"Cohabiter au lieu de tout bloquer"

Mickaël Albié a d'abord testé l'application avec sa société de chasse. Christian, 76 ans, accueille le local de l'association sur sa propriété, il ne comprend pas tout le système de l'application mais il en est fier "cela ne peut que aller que vers plus de sécurité et plus de progrès". Un avis partagé par Arnaud qui chasse depuis plus de 40 ans "il ne faut pas que les gens soient butés, de deux côtés. Il faut améliorer la chasse et il faut améliorer aussi du côté des promeneurs sinon on va finir par tout bloquer".

C'est ce que craint Mickaël Albié, que l'on arrive dans une impasse à force d'opposer chasseurs et promeneurs. Il regarde sur sa carte et regarde autour de lui "il y a assez de place pour tout le monde ici". Le chasseur périgourdin attend avec impatience le plan du gouvernement pour savoir quel avenir aura son application.

L'application "Chassé-Croisé" est utilisée dans 28 départements en France et dans une cinquantaine de sociétés de chasse dont une douzaine en Dordogne.