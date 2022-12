Plan de circulation à Laval : la ville supprime les feux rouges au carrefour Crossardière - Béatrix de Gâvre

Le mardi 13 décembre, la ville de Laval a réuni son premier comité de suivi des impacts du nouveau plan de circulation dans le centre ville, qui découle des travaux d'aménagements de la Place du 11-Novembre. Ce comité de suivi permet de faire des points réguliers sur la façon de circuler dans la ville et il est composé de représentants des habitants, des élus, des acteurs économiques et des usagers des différentes mobilités.

ⓘ Publicité

À l'ordre du jour : l'expérimentation d'un feu orange clignotant au carrefour de la rue Crossardière et le quai Béatrice de Gâvre (et non plus de feux rouges qui engendraient d'importants ralentissements aux heures de pointe) qui a commencé début décembre.

Après avoir consulté le comité de suivi, la municipalité a décidé de pérenniser ce feu clignotant orange. "L'expérience des utilisateurs attestent d’une diminution des remontées de file sur la rive gauche. Pour les Tul, cette gestion du carrefour permet de respecter les horaires" écrit la ville dans un communiqué.

Ça coince encore sur la rive droite

Par ailleurs, le cycle des feux tricolores sur la rive droite, près du Cours de la Résistance, vont être modifiés car "le trafic s’écoule désormais plus difficilement" selon la mairie. Le prochain comité de suivi du plan de circulation aura lieu en février 2023.