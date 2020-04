Plan de déconfinement : la réaction d'Hubert Falco et les mesures dans les écoles de Toulon

Alors que le plan de déconfinement a été présenté ce mardi après-midi par Edouard Philippe, Hubert Falco, maire de Toulon (Var), fait part de sa réaction dans un communiqué : _"_Un maire, quel qu’il soit, s’adapte ; un maire, quel qu’il soit, anticipe... mais en République, sur des questions régaliennes, un maire ne peut pas décider à la place de ceux qui nous gouvernent !" Ainsi, l'élu explique que son "inquiétude se concentre aujourd’hui sur le retour à l’école de nos enfants. Nos écoles ne doivent pas demain devenir de nouveaux foyers épidémiques."

Désinfection, masques, gel, paniers repas...

Ainsi, les 84 écoles de Toulon vont être désinfectées ( intérieur et extérieur des bâtiments) et les écoles vont être "réorganisées" pour que les mesures barrières et les distances réglementaires puissent être respectées. Enfants, personnels et enseignants seront dotés par la Ville de Toulon de masques. Du gel hydroalcoolique sera disponible dans l’ensemble des classes. Les enfants auront des "paniers repas" qui leur permettront de se restaurer, dans le respect des mesures barrières . Un périscolaire sera également mis en place de 7h30 à 18h.

"Tout sera donc prêt pour accueillir dès le 11 mai nos enfants, leurs enseignants et nos personnels dans les meilleures conditions sanitaires possibles mais il aurait été préférable de mettre toute notre énergie à réussir la rentrée de septembre plutôt que celle incomplète du 11 mai prochain. N’oublions pas que l’audace, c’est parfois faire preuve de prudence !" poursuit l'élu dans son communiqué.

"De toutes mauvaises solutions, un maire doit en sortir le meilleur !" Hubert Falco

Appel lancé aux Varois

Si les commerces et les marchés rouvriront à partir du 11 mai, "dans le respect de règles sanitaires strictes", Hubert Falco "appelle les Varoises et les Varois à respecter scrupuleusement le confinement jusqu’à cette date pour être classé par le Gouvernement dans les départements dit « vert ». Cet impératif, si nous le respectons, nous facilitera le déconfinement."