Plan de départs volontaires chez Air France : 37 postes concernés à Bordeaux-Mérignac

Bordeaux, France

Le nouveau patron d'Air France, Benjamin Smith, a dévoilé ce lundi 13 mai un projet de plan de départs volontaires à l’occasion d’un comité économique et social. A Bordeaux-Mérignac, le plan prévoit la suppression de 37 postes sur 191 soit près de 20%. Le réseau intérieur de la compagnie, le personnel au sol à Paris et en province est touché. Surtout à Orly et dans le Sud-est de la France. Sur 3 236 postes au sol, jusqu'à 465 sont concernés par le plan. Air France qui prévoit l'ouverture du plan de départs volontaires à partir du 31 octobre et jusqu'au 1er avril 2020, selon leur communiqué. "[Le plan] fera prochainement l'objet d'une consultation. Il n'y aura aucun départ contraint", assure Air France. Les modalités de départs prévues sont multiples : aides au reclassement ou à la création d'entreprise, départs volontaires en retraite ou pré-retraite.

Sur son réseau court-courrier, le groupe dit avoir accusé une perte de 189 millions d'euros en 2018, "en forte détérioration par rapport à 2017 (96 millions d'euros)". Et la compagnie planifie une baisse de l'activité de ce secteur de 15% à l'horizon de l'été 2021. En cause, la concurrence des compagnies à bas coûts comme easyJet, ou celle des lignes à grande vitesse (LGV) de la SNCF. A Bordeaux par exemple, la ligne qui relie la ville à la capitale est largement impactée par la LGV.

Des suppressions de postes non justifiées pour Sandrine Bordes-Duclos, du syndicat CGT Air France à Bordeaux. "Ils anticipent des fermetures de lignes étalées sur deux ans et mettent ainsi les salariés en situation de sous effectif et accélèrent la mise en place de la sous-traitance," selon elle.