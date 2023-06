Le maire de Gonesse s'oppose au Plan de Prévention du Bruit à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle

Dans tous les aéroports civils où il y a plus de 50 000 mouvements (décollages et atterrissages), une directive européenne prévoit l’élaboration de cartes stratégiques de bruit (CSB) et d’un plan d'action appelé "Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement". L’Etat vient d’approuver les deux documents qui doivent encadrer les émissions sonores des avions sur l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle pour 2022-2026. L’arrêté inter-préfectoral a été signé le 8 juin et le document rendu public le 15 juin, par la préfecture du Val-d’Oise, sur son site Internet. Deux documents contre lesquels le maire de Gonesse dans le Val d'Oise, Jean-Pierre Blazy va déposer deux recours. Le premier auprès du Conseil d’Etat et le second devant le Tribunal administratif de Cergy.

Concertation pas respectée et un plan "inefficace"

L'élu dénonce une situation, qui ne va pas dans le sens de la concertation menée jusqu'à présent. "Le PPBE est aujourd’hui approuvé alors qu’il a été contesté et rejeté dès sa présentation par la quasi-totalité des collectivités concernées, affirme Jean-Pierre Blazy. Il inclue dans cette réflexion "Gonesse, la Métropole du Grand Paris, le conseil départemental du Val-d’Oise, plusieurs communautés d’agglomération, un grand nombre de communes sur le territoire aéroportuaire de Roissy), des associations de riverains", mais aussi "la Commission consultative de l’environnement (CCE) de l’aéroport et l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) elle-même"

Jean-Pierre Blazy ajoute que près de 1 500 avis défavorables ont été déposés en ligne sur le site du ministère de l’Ecologie. "Un tel rejet s’explique par le fait que ce PPBE, comme le précédent, est inefficace en matière de réduction du bruit aérien et de protection des populations riveraines de l'aéroport que nous représentons", estime l’élu.

Des hypothèses à contre-courant de l'urgence climatique

"Une hypothèse de trafic à 680 000 mouvements/an contre 500 000 enregistrés en 2019 y est même inscrite, rappelant le projet pourtant avorté en février 2021 d’un nouveau Terminal 4 . Cette hypothèse correspond à une augmentation du trafic de 34,7%. C’est totalement incompatible avec la réduction du bruit et l’urgence climatique et sanitaire à laquelle il est urgent de répondre !", s’indigne Jean-Pierre Blazy, qui ajoute que "la population exposée sur le territoire aéroportuaire va augmenter".

Le maire de Gonesse dénonce pour finir un "vrai faux PPBE" qui "ne comporte ni objectif de réduction du bruit aérien, ni aucune mesure efficace pouvant le faire baisser". Ce qu'il juge irresponsable. L’impact sanitaire du trafic aérien peut être source d'hypertension, de maladies cardio-vasculaires, de stress et de perturbations du sommeil ou de la concentration pour les riverains. Dès 2019, Bruitparif, l'observatoire du bruit en Ile-de-France, a estimé qu'une personne perd jusqu'à trois ans de vie "en bonne santé" en cas d'exposition élevée au bruit aérien autour de la zone aéroportuaire de Roissy.