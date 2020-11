Plan de relance : une centaine d'élus, dont Eric Straumann, réclament des aides pour les quartiers populaires

"On sent monter dans les quartiers populaires une forme de paupérisation, un sentiment d'abandon", s'inquiète le maire de Colmar, Eric Straumann. Alors il a signé, avec plus d'une centaine de maires, présidents d'agglomérations et responsables d'associations, une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour réclamer "l'égalité républicaine des quartiers prioritaires". Dans cette tribune, publiée ce samedi 14 novembre le texte que franceinfo a pu consulter ce vendredi, les signataires réclament 1% des 100 milliards du plan de relance dévoilé en septembre pour lutter contre les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19, pour les "territoires en décrochage".

Ils estiment qu'aujourd'hui "un autre virus se développe dans nos quartiers et même au-delà : celui du décrochage de la République", et ce à cause de "l'immobilisme" de l'État".

"En dépit des alertes, les villes et quartiers populaires restent un angle mort du plan de relance", regrettent les signataires, élus et responsables d'associations. "Il est crucial que [le] plan de 100 milliards d'euros consacre et sanctuarise _1% pour les territoires en décrochage_", réclame la centaine de signataires, pour permettre "d'abonder prioritairement un fond d'urgence pour les associations", de créer "des comités locaux de solidarité" ou encore "7 000 postes aidés 'médiation et tranquillité publique'".

"Le droit n'est pas appliqué de la même manière partout."

Le maire de Colmar se positionne ainsi aux côtés des maires de Roubaix, Nantes, Montreuil. Même si les problématiques des quartiers populaires à Colmar ne sont pas aussi prégnantes que ces villes-là, c'était nécessaire pour Eric Straumann d'être présent : "Colmar a de multiples facettes, on ne doit pas oublier les difficultés que vivent certaines franges de la population. On a un sentiment d'abandon : par exemple on a moitié moins d'effectifs de police qu'une ville comme Troyes, alors que nous sommes préfecture et qu'on a des flux importants de personnes", estime-t-il. "Le droit n'est plus appliqué de la même manière partout.Il faut vraiment qu'il y ait une politique de reconquête républicaine dans ces quartiers".