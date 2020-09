Plan de relance : pour le maire de Clichy-sous-Bois, il faut "une ambition à la construction sociale"

"L'ambition est là, j'aurais aimé voir plus souvent cité les quartiers populaires", résume Olivier Klein, le maire divers-gauche de Clichy-sous-Bois et président de l'ANRU (l'agence de rénovation urbaine) sur France Bleu Paris, ce vendredi, après l'annonce du plan à 100 milliards d'euros pour relancer l'économie.

Dans ce plan divisé en trois grands axes, une des priorités est donnée à la transition écologique (30 milliards d'euros) et notamment à la rénovation thermique. "C'est extrêmement important que ce soit pour les équipement publics, pour le logement, mais il y a aussi besoin de construction neuves", note le maire de Clichy-sous-Bois. "Evidemment qu'il faut lutter contre les passoires thermiques, mais il faut aussi construire très vite beaucoup plus de logements. Donnons une ambition à la construction sociale", lance Olivier Klein.

La fragilité social est urgente - Olivier Klein

Le président de l'ANRU craint également que les villes populaires touchent moins ou pas l'argent mis sur la table pour ces transformations. "La notion de premier arrivé premier servi m'inquiète un peu parce que les villes populaires sont aussi souvent des villes où les municipalités sont pauvres, on n'a pas beaucoup d'ingénierie, on n'a pas toujours dans nos tiroirs un dossier. J'ai peur que des villes plus riches puissent profiter plus facilement de ces mesures", explique Olivier Klein qui demande au gouvernement "de mettre des garde fous, d’être attentif."

Fournitures scolaires offertes

Six mois après le début de l'épidémie en France, "la situation sociale est extrêmement difficile. La fragilité sociale de nos quartiers est toujours présente, elle est urgente", rappelle l'élu. "Sur la zone aéroportuaire de Roissy, beaucoup sont toujours en chômage partiel, ou au chômage".

Toutefois, le maire de Clichy-sous-Bois, commune où l'on avait pu voir des files d'attentes de la faim au plus fort de la crise sanitaire, estime que cette période est terminée "L'aspect accès à la nourriture, je pense qu'elle est réglée parce que les cantines reprennent, il y a eu la prime de rentrée", note Olivier Klein. "J'ai offert les fourniture scolaires à tous les Clichois, pour la première fois. La solidarité est très présente, c'est pour ça qu'on attend aussi et toujours des actions du gouvernement."