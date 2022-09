Plan de sobriété énergétique à Paris : la municipalité veut réduire de 10% sa consommation énergétique

L'Hôtel de Ville de Paris, la tour Saint-Jacques, les musées municipaux et les mairies d'arrondissement cesseront d'être éclairés à 22h00 à partir du 23 septembre en raison de la crise énergétique a annoncé mardi la maire de la capitale Anne Hidalgo.

La Tour Eiffel ne fera pas exception à la règle : actuellement illuminée jusqu'à 01H00 du matin, elle sera dorénavant éteinte à 23H45, heure de départ du dernier visiteur.

L'illumination nocturne représente 4% de la consommation annuelle du monument, a confirmé la Société d'exploitation de la tour Eiffel (SETE). "C'est un geste éminemment symbolique pour participer à la prise de conscience de la sobriété énergétique dont nous devons faire preuve", a déclaré Jean-François Martins, le président de la SETE.

L'éclairage dans les rues maintenues

La maire de Paris, qui refuse en revanche la fin de l'éclairage des rues pour une raison "de sécurité", va demander à l'Etat d'éteindre les lumières de ses monuments nationaux, et aux propriétaires de monuments privés de prendre des mesures "pour aller dans le même sens".

Quant aux ponts de la capitale, la fin de l'illumination ornementale pourra se faire si elle est compatible avec les impératifs de sécurité pour la navigation fluviale, a précisé l'adjoint à la transition écologique Dan Lert.

Un degré de moins dans les bâtiments publics de la ville

La température dans les écoles, complexes sportifs et autres bâtiments municipaux va être abaissée d'un degré en journée, passant de 19 à 18°C, "hors Ehpad et crèches", et à 12°C le soir et le week-end, soit "toutes les périodes où ces bâtiments sont inoccupés", a également annoncé Mme Hidalgo.

La mairie veut retarder la mise en route du chauffage de ses bâtiments, à la fois le matin, "de 30 minutes", et le plus tard possible dans la saison "pour s'approcher de la période hivernale", a également annoncé l'édile. Ce décalage sera annulé en cas de températures très froides en novembre, a-t-elle rassuré.

La température de la quarantaine de piscines parisiennes va être également diminuée d'un degré, à la fois "à l'extérieur de l'eau et dans le bassin", a-t-elle indiqué. Elle est aujourd'hui fixée à 27°C pour l'air et 26° dans l'eau et passera donc à 26° au dessus de l’eau et 25° dans le bassin.

L'objectif de ce "plan d'urgence pour la sobriété" est de "faire baisser encore la consommation de 10%" de la Ville, soit l'équivalent de la "consommation d'énergie de 226 écoles", a dit l'ex-candidate socialiste à la présidentielle, soulignant dans son bilan que la majorité de gauche avait depuis 2007 "investi un milliard d'euros dans l'efficacité énergétique stricto sensu".

Ces mesures "permettent de sécuriser 80%" de cet objectif" et "d'amortir de 10 millions d'euros" l'augmentation des prix de l'énergie, a souligné son premier adjoint Emmanuel Grégoire.