Plan de sobriété énergétique en Isère : "incitation, c'est ça le maître-mot" dit le préfet Laurent Prevost

Alors qu'en Isère comme ailleurs des stations manquent de carburant et que le gouvernement nous demande de la sobriété énergétique pour faire face à l'hiver, Laurent Prevost, préfet de l'Isère est notre invité ce lundi matin sur France Bleu Isère.

M. Prevost un point d'abord sur les carburants et la situation en Isère. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de stations manquent de carburant et de quel carburant ?

Oui. Sur les 180 stations du département, on en a moins d'une dizaine qui sont en rupture totale, concentrées autour de Grenoble, et une quarantaine auxquelles il manque au moins un carburant. C'est essentiellement de l'essence d'ailleurs, et là aussi, c'est concentré autour de l'agglomération grenobloise, sans grande surprise. Donc le conseil, évidemment, c'est que si on n'a pas besoin d'aller chercher du carburant il faut éviter de le faire en ce moment. Le gouvernement l'a dit, les stocks stratégiques de l'État sont libérés pour permettre des réapprovisionnements au-delà de ce qui sort des raffineries et des dépôts donc, les choses vont se remettre en route dans le courant de la semaine.

Le plan de sobriété énergétique maintenant : économiser l'énergie pour cet hiver, baisser le chauffage, décaler l'usage de certains appareils aux heures creuses, c'est ce que nous demande l'État. On fait comment ? On le fait dès maintenant ? Ça commence quand vraiment la période difficile ?

Ce qui est important, c'est que ce plan de sobriété concerne tout le monde, les particuliers, donc nous dans nos vies de tous les jours, les entreprises, les collectivités, l'État bien sûr pour lui même. Chacun est invité à faire des petits gestes mais qui, à l'arrivée, produisent de grands effets pour nous permettre de passer l'hiver, surtout si les températures sont froides, sans qu'il y ait besoin de délestage électrique, voire de coupure de gaz pour les installations qui y seraient soumises. C'est vraiment un plan pour tout le monde qui nous appelle tous à faire des gestes du quotidien, éteindre les lumières, éviter de laisser ses appareils en charge. Vous savez ce qu'on a tendance à faire, à laisser les prises de chargement en permanence allumées, voilà des choses toutes simples. Et puis effectivement, il y a cette mesure importante qui est la réduction des températures de chauffage pour se limiter à 19 degrés, ce qui est d'ailleurs la règle dans l'habitat collectif depuis des années, mais qu'on a peut être un peu perdu de vue. Et cette seule mesure, elle produit un effet masse très important si tout le monde l'applique, puisque c'est presque la moitié des économies attendues. Alors quand est ce qu'on commence ? Dès maintenant ! Pour évitez de laisser les lumières allumées quand il n'y a pas besoin, ou les prises électriques en charge, il n'y a pas besoin de date. Quant au chauffage, il viendra quand les températures seront en baisse.

Dans ce plan, il y a beaucoup de sollicitations pour les particuliers. Il y a aussi des obligations pour les collectivités, les entreprises. Est ce qu'on aura cet hiver une police de la température ?

Le gouvernement l'a dit ce sont des mesures d'incitation. Donc c'est ça le maître-mot. C'est d'éviter précisément d'arriver à des mesures obligatoires. Ce que pourraient être les délestages, c'est-à-dire cette coupure de certains secteurs pendant pendant 2 heures de manière tournante. C'est ça le délestage. Et donc aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on est dans l'incitation, on est dans la promotion des mesures d'économies. Beaucoup de collectivités ont déjà annoncé qu'elles allaient baisser les températures de chauffage des piscines, éclairer différemment. Pour ce qui est de l'État, on se met évidemment en situation de faire la même chose. Nous avons donné des consignes pour l'écoconduite, pour consommer moins de carburant. Donc c'est vraiment de l'incitation, précisément pour éviter d'aller vers des mesures obligatoires, alors qu'on peut faire déjà beaucoup nous mêmes.

Dans ce plan, concernant les collectivités ou les entreprises, il est question notamment de télétravail. Le télétravail, est-ce que ce n'est pas simplement déplacer la dépense d'électricité ou d'énergie plutôt que l'économiser ?

Non. Mais là aussi, on est dans un équilibre à trouver, c'est-à-dire éviter des déplacements quand il n'y a pas besoin de les faire, se reporter vers le train plutôt que vers la voiture quand c'est possible. Donc on est vraiment dans une adaptation de nos modes de faire. Quand on a une réunion de courte durée, plutôt que de se déplacer à plusieurs heures de trajet, on peut faire en visioconférence. On l'a fait pendant la crise sanitaire, on sait qu'on peut le faire et que ça fonctionne. Donc ce sont vraiment des conseils de modération, de sobriété. Avec bien sûr, à plus long terme, une nécessité d'investir pour transformer nos modes de chauffage, pour rénover nos logements, puisqu'il y a un objectif de 10 % d'économies d'énergie d'ici à 2024.

L'effort ce n'est pas seulement un effort pour cet hiver...

Pas simplement en effet. Cet hiver c'est une première marche par rapport à ce que nous devons faire pour atteindre la neutralité carbone à échéance d'une génération qui est l'objectif.

Élément tout à fait pratique pour économiser de l'essence, du carburant, cet hiver. On nous incite par exemple à s'inscrire sur un site de covoiturage avec une prime de 100 euros. Je peux m'inscrire sur cinq sites, je vais toucher 500 euros ? Ma compagne fait de même, on va toucher 1.000 euros ?

On précisera évidemment les modalités d'application de ces mesures au fur et à mesure. Nous, agents de l'État, nous avons des consignes toutes simples : covoiturer quand c'est possible, donc il y a des sites de partage internes aux administrations qui sont en place et on n'a pas besoin de primes pour ça, et puis rouler moins vite aussi. C'est aussi simple que ça, et ça permet d'économiser beaucoup de carburant.

Vous avez des services dans une préfecture qui est un vieux bâtiment. Les préfectures sont souvent des vieux bâtiments. Vous vous faites un peu des cheveux blancs en matière de sobriété énergétique ?

(Rire) Écoutez, non. On réfléchit avec nos agents à l'application de ces normes et aux mesures qu'il faut prendre pour qu'elles soient bien vécues par tout le monde, comme l'ensemble des structures.