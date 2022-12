Plan Grand Froid : à Strasbourg, des associations demandent des hébergements pérennes pour les sans-abris

Face à la baisse des températures en Alsace, le plan "Grand Froid" a été activé dans le Bas-Rhin ce lundi 12 décembre. Dans la foulée, à Strasbourg, le gymnase Branly a été ouvert pour accueillir les personnes à la rue. L'établissement a une capacité d'accueil de 100 personnes selon la Croix-Rouge. A l'intérieur, des lits, des couvertures, des repas chauds.

"Ce n'est pas suffisant", tranche Delphine Bernard, membre du collectif "Pas d'enfants à la rue". "On a été rassurés qu'un second gymnase ouvre", en plus de celui de l'Ameno, "mais ce sont des hébergements dont on ne connaît pas la durée, dans lesquels les familles sont logées toutes ensemble et puis du jour au lendemain on peut vous dire que le gymnase va fermer selon les variations de températures". La bénévole espère que le gymnase restera ouvert le plus longtemps possible, mais pour l'instant, l'ouverture n'est prévue que pour sept jours, de 19h à 9h du matin.

"Ils dorment à six dans une voiture"

Les hébergements d'urgence ne sont plus une solution pour le collectif. "Ce qu'il faut, ce sont des hébergements pérennes, on ne peut plus laisser ces gens dormir dehors." Delphine Bernard prend l'exemple de cette famille, en France depuis 14 ans, "vivant à six dans une voiture." Elle explique avoir reçu un signalement de l'école du Hohberg à Strasbourg, où sont scolarisés les enfants. L'école voulait héberger cette famille pour la nuit mais l'initiative a été refusée par le rectorat. La famille a donc été dirigée vers le gymnase Branly.

L'Alsace connaît un épisode hivernal très intense . Les deux départements sont en vigilance orange pour neige et pluies verglaçantes à compter de la nuit de mardi à mercredi. Le collectif "Pas d'enfants à la rue" estime à plus d'un millier le nombre d'enfants qui dorment dehors en France.