Plan Grand froid activé dans l'Indre : environ 600 places d'hébergement sont proposées

Les températures vont repasser en dessous de zéro dans l'Indre dans les prochains jours. Face à cette vague de froid, le plan Grand froid est activé, annonce la préfecture de l'Indre ce vendredi 16 décembre. Environ 600 places d'hébergement et de logement sont proposées, dont 137 places dédiées à l'hébergement d'urgence de droit commun et 31 places réparties dans neuf abris de nuit hors de Châteauroux.

ⓘ Publicité

Pour être prises en charge, les personnes sans domicile doivent appeler le 115 (service d'accueil assuré 24/24h) qui les orientera avec une solution adaptée à chaque situation. La préfecture appelle tous les citoyens à la vigilance et à la solidarité : si vous rencontrez une personne en difficulté dans la rue, encore plus en cette période de grand froid, vous pouvez composer le 115. Si la personne est situation d'urgence ou en détresse, contactez directement le 15 et restez avec elle jusqu'à l'arrivée des secours.

Un chalet de la Croix-Rouge sur la place Voltaire à Châteauroux

La Croix-Rouge se mobilise pour venir en aide aux personnes qui souffrent du froid. L'association installe un chalet sur place Voltaire à Châteauroux, ouvert le lundi, mercredi et vendredi entre 18h30 et 20h. Les bénévoles distribueront de la nourriture, des soupes chaudes, ainsi que des couvertures et des vêtements. Le chalet sera exceptionnellement ouvert ce samedi 17 décembre entre 17h et 18h30. La Croix-Rouge prévoit une maraude véhiculée samedi après-midi.

Solidarité Accueil est ouvert toute la journée à Châteauroux, au 62 bis avenue de la Châtre, pour l'accueil de jour des personnes en situation de précarité.