La préfecture de la Loire a déclenché le niveau 2 du plan grand froid depuis ce lundi 5 février. Il est activé lorsque les températures ressenties dans la journée sont négatives et se situent entre -5 et -10 degrés la nuit.

Loire, France

Le plan grand froid présente en fait trois niveaux. Le niveau 1 "temps froid" qui est déclenché quand les températures sont positives le jour et descendent entre 0 et -5 degrés la nuit.

Le niveau 2, qui concerne actuellement la Loire, est activé lorsque les températures ressenties dans la journée sont négatives et se situent entre -5 et -10 degrés la nuit.

Enfin, il y a le niveau 3 "froid extrême", pour des températures en dessous des -10 degrés la nuit, mais cela reste exceptionnel.

26 lits supplémentaires débloqués

Depuis l'activation du niveau 2 du plan grand froid ce lundi, la préfecture de la Loire a augmenté le nombre d'hébergements d'urgence. Actuellement, on compte 385 places disponibles sur l'ensemble du département pour les personnes sans abris.

A Saint-Etienne, entre 80 et 90 personnes sont accueillies chaque soir au gymnase de la Rivière. Cette structure est gérée à la fois par la préfecture, le 115 et l'association Renaître. De nombreuses familles avec enfants se rendent au gymnase pour dormir et se protéger du froid.

Des places mobilisées dans des hôtels

Les associations et le 115 travaillent également avec des établissements hôteliers pour héberger les personnes les plus vulnérables. Une centaine de lits est occupée dans une dizaine d'hôtels notamment à Saint-Etienne, Roanne ou encore Grand Croix.

Toutes les personnes dans le besoin peuvent contacter le 115 à tout moment. C'est un numéro gratuit et accessible 24h sur 24h.