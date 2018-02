Le préfet de Nouvelle Aquitaine (et de Gironde) a déclenché le plan grand froid en Gironde. Le plan grand froid a été activé dans 10 départements de la région... mais on ne sait toujours pas si la Creuse est concernée. Eléments de réponse...

Creuse, France

Didier Lallement, le préfet de Gironde et de Nouvelle Aquitaine, a enclenché le plan grand froid en Gironde, et précise dans un communiqué que le plan est activé dans 10 départements de la région... sans préciser quels départements. La Nouvelle Aquitaine comptant 12 départements, on peut être pris d'un doute.

Seul élément factuel : après la diffusion du communiqué du préfet Lallement aux alentours de 20 heures, la préfecture de la Creuse n'a pas diffusé de communiqué localement, ce qui laisse penser que la Creuse n'est pour l'instant pas concernée par le plan grand froid. Pourtant dès lundi matin, la Creuse a été placée sur la liste des départements en vigilance orange neige et verglas.

Trois départements de Nouvelle Aquitaine en "alerte grand froid"

Lundi soir, la Creuse ne faisait pas non plus partie des 22 départements placés en "alerte grand froid"... ni d'ailleurs la Gironde. Dans la région Nouvelle Aquitaine, 3 départements sont en "alerte grand froid" : Charente, Charente-Maritime et Vienne.

Pour la Gironde, le préfet Didier Lallement a décidé d'activer d'emblée le niveau 2 du plan grand froid.

Conséquences : 50 nouvelles places d'hébergement d'urgence ont été ouvertes à Bordeaux, le 115 (SAMU social) est renforcé, tout comme les services de secours et les maraudes.

A ce jour, la Nouvelle-Aquitaine compte 5160 places d'hébergement d'urgence, soit 211 de plus depuis l'activation du plan grand froid