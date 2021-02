Plan "Grand Froid" déclenché dans le Cher : 134 places d'hébergement d'urgence ont été ouvertes

Le plan "Grand Froid" a été déclenché ce mercredi soir dans le Cher, ce qui permet d'augmenter le nombre de places d'hébergement d'urgence et la fréquence des maraudes, afin de soutenir les plus en difficultés d'entre nous.

Un froid à rester chez soi annoncé par Météo France pour toute cette fin de semaine, et un vrai calvaire pour les sans abris. la vague de froid qui nous arrive de Russie n'a pas touché aussi fort notre Berry que le Nord du pays mais on enregistre tout de même des températures à -6 degrés du côté de Blancafort dans le Cher ce jeudi matin, et encore, on ne parle pas de ressenti. La préfecture du département a donc activé le plan "Grand Froid", avec notamment "134 places d'hébergement d'urgence ouvertes sur le département. 128 étaient occupées mardi soir" détaille le préfet Jean-Christophe Bouvier. Les maraudes sont aussi renforcées.

Jean-Christophe Bouvier nous parle du plan "Grand Froid" et de la situation sanitaire dans le Cher Copier

Les chiffres de l'épidémie de Covid-19 s'améliorent dans le Cher

Sur le front de l'épidémie, le préfet du Cher se félicite "Nous pouvons nous satisfaire entre guillemets d'une situation plus favorable avec une baisse du taux d'incidence. On constate aussi une baisse des hospitalisations, pour autant la vigilance reste très forte."