Paris, France

Depuis la réactivation du plan grand froid, le mercredi 21 février en Île-de-France, une cellule de crise se réunit chaque jour à la préfecture de région, à Paris. Elle débute vers 15 heures. Ce lundi 26 février, le secrétaire général de la préfecture de région est entouré d'une dizaine de personnes. Des représentants des départements d’Île-de-France, mais aussi un prévisionniste de Météo France. Il fait le point sur les prévisions pour ce mardi 26 février: en région parisienne, il faut s'attendre à -11 et -14 degrés ressentis le matin, et -5 à -6 degrés ressentis l'après-midi.

Les départements franciliens solidaires entre eux

Arrive ensuite le tour des représentants de départements. Les uns sont dans la salle, les autres sont au téléphone. Certains ont des places d'hébergement disponibles. D'autres, au contraire, sont proches de la saturation. Face à cela, la solidarité s'organise. Au téléphone, le représentant des Yvelines propose d'héberger plusieurs sans-abris de Seine-Saint-Denis dans son département.

L'anticipation au cœur du plan grand froid en Île-de-France

En effet, les sans abris sont redirigés là où il y a des lits inoccupés. Tout ça, c'est une mécanique bien huilée, d'après François Ravier, le secrétaire général de la préfecture d’Île-de-France. Son maître-mot, c'est l'anticipation. "Nous ne sommes pas du tout à des taux d'occupation de 100%", affirme-t-il. "Nous essayons de maintenir les taux d'occupation entre 70 et 80%. Lorsqu'on atteint 80%, on cherche de nouveaux hébergements pour toujours avoir un peu de marge". 6848 places d'hébergement étaient ouvertes en Île-de-France, dans la nuit du 26 au 27 février. 190 de plus que la veille.