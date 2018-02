PLAN GRAND FROID: à Poitiers, le coup de pouce du secours populaire de la Vienne

Par Vincent Hulin , France Bleu Poitou

Avec le déclenchement du plan grand froid depuis mardi, le secours populaire de la Vienne propose repas et vêtements chauds aux plus démunis. Encore plus de bénéficiaires accueillis depuis quelques jours.