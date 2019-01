Plan Grand Froid : niveau 2 activé en Corse-du-Sud

Corse, France

Compte-tenu des prévisions de température pour les prochains jours (températures ressenties : nocturnes entre -4 et 0°, diurnes mercredi inférieures à 6°) des mesures particulières ont été prises.

Afin d’accueillir les personnes sans abri ou en difficulté, la ville d’Ajaccio ouvrira le gymnase Pascal Rossini dès ce mardi soir et jusqu’à vendredi matin, de 18h30 à 7h30, avec le concours du CIAS, de la Croix Rouge, de la Fraternité du partage et de la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations.

Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, prévenez le « 115 »