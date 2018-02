Strasbourg, France

Il fait très, très froid en Alsace en ce moment, comme dans tout le Nord et l'Est de la France. Des températures négatives et un ressenti autour de - 15 chez pour ce week-end par exemple.

Face à cette vague de froid, les pouvoirs publics tentent de résoudre le problème de l'hébergement d'urgence. Le plan Grand Froid a été déclenché dans les deux départements du Haut et du Bas Rhin et à Strasbourg, un nouveau gymnase a été ouvert pour accueillir ceux qui dorment dans la rue.

80 places en plus

80 places en plus, qui viennent s'ajouter aux 350 déjà existantes. Des lits de camps, des couvertures, des livres et des peluches pour les enfants. "Les personnes isolées sont reçues séparément des familles", explique Yves François, le président de la Protection Civile du Bas-Rhin. "Quand ils arrivent, on les enregistre, pour savoir qui ils sont, puis on leur propose une collation, des boissons chaudes, des fruits et des sandwichs. Ensuite, ils déposent leurs affaires et peuvent se reposer", ajoute-t-il.

Les membres de la Protection Civile vont distribuer des collations. © Radio France - Soizic Bour

Une infirmerie et des équipes différentes toutes les nuits

Toute la nuit, une équipe de six personnes de la Protection Civile s'assure que tout va bien. "Les équipes tournent chaque nuit", souligne Yves François. Le centre dispose également d'une infirmerie si quelqu'un fait un malaise ou a besoin de soins de premiers secours : "Nous avons tout ce qu'il faut pour la bobologie mais aussi pour les choses plus graves. Nous disposons d'un appareil de réanimation par exemple". Il y a également une douzaine de service civique qui viennent prêter main forte.

Les cloisons permettent de déterminer l'endroit où sont reçues les familles de celui où sont accueillies les personnes isolées. © Radio France - Soizic Bour

Des cages pour les animaux

Il y a également 3 cages pour les animaux : "Bien souvent, les personnes à la rue ne veulent pas entrer et laisser leur chien dehors, sans surveillance. Là, ils pourront donc les laisser dans les cages prévues à cet effet", note Yves François.

Pas de distinction de statut

Les personnes reçues sont accueillies dans deux endroits différents du gymnase selon leur statut, seule ou en famille. Mais c'est la seule différence qui sera faite : "Nous ne faisons aucune distinction en ce qui concerne le statut de la personne, nous ne regardons pas leur situation", souligne Nadia Idiri, la sous-préfete du Bas Rhin en charge de la politique de la ville. "Ce sont des êtres humains et nous devons les loger et les nourrir, c'est un devoir de solidarité", ajoute Roland Ries, le maire de Strasbourg.

Des livres sont mis à la disposition des enfants. © Radio France - Soizic Bour

L'ouverture d'un troisième centre ?

Le centre restera ouvert "autant de temps qu'il le faudra" selon les dires de la Préfecture, en fonction des conditions climatiques. Et la Préfecture n'exclue pas l'ouverture d'un troisième centre si les places venaient à manquer.