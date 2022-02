Plan handicap à Bordeaux : "une vision citoyenne qui va dans le bon sens" selon l'APAJH 33

Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, présente ce mardi en conseil municipal, un plan en soixante propositions pour le handicap. Ces actions doivent permettre d'améliorer l'accès aux lieux public mais aussi le stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Des "mesures d'aménagement" saluée par Georges Dupon-Lahitte, président de l'APAJH 33, association pour les adultes et jeunes handicapés en Gironde, invité de France Bleu Gironde. Mais elles ne sont rien sans le civisme de tout un chacun : "quand on voit toujours des voitures se garer sur les trottoirs, comment voulez-vous parler d'accessibilité ?" interpelle-t-il.

Georges Dupon-Lahitte fait donc appel au civisme : "on veut une ville douce avec des vélos, alors, que les vélos restent sur la route et pas sur les trottoirs. Il y a les mesures, les investissements à mener. C'est indispensable. Mais il faut aussi que les citoyens respectent les autres". "La façon dont la Ville de Bordeaux présente son projet avec une vision transversale, une vision citoyenne, me semble aller dans le bon sens", conclut-il.