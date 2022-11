Plan hivernal renforcé pour les sans-abris dans le Territoire de Belfort

Renforcement du plan hivernal dans le Territoire de Belfort . Il est en vigueur depuis le 1er novembre et jusqu'au 31 mars. Il s'agit pour la préfecture de se préparer en cas d'hiver très rude. Le nombre de places en hébergement d'urgence augmente. On passe de 56 places avant le Covid-19, à 87.

Le dispositif de veille sociale est aussi renforcé, c'est ce qui permet d'aller rencontrer les personnes sans domicile. Il bénéficiera de financements supplémentaires. Deux chambres d’hôtels seront mises à disposition. et d'autres pourront l'être en cas de saturation. Les horaires de l'accueil de jour seront élargies et il pourra ouvrir la nuit en cas de grand froid, c'est à dire quand les températures ressenties tombent entre moins 10 et moins 18 degrés.

Organisation des maraudes dans le Territoire de Belfort - Préfecture du Territoire de Belfort

La préfecture veut travailler étroitement avec les services sociaux et les associations. Une cellule de suivi locale sera activée, pour identifier et prendre en charge les familles qui sont à la rue avec des enfants. Il s'agit d'un groupe qui réunit les services de l'État, les services sociaux, les bailleurs, le 115 et les associations, qui vont mener des maraudes le soir. Elles auront lieu dimanche et lundi pour la Croix Rouge, et vendredi et samedi pour la Protection Civile.