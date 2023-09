Plan loup : " il faut protéger les éleveurs, pas le loup"

7 chèvres ont été attaqués et tuées dans un élevage de Saint Christol d'Albion

Le gouvernement présente son plan loup ce lundi. Les attaques de troupeaux ont augmenté de 20% en un an.

En Vaucluse plusieurs élevages de moutons ou de chèvres ont été attaqués. L'Office de la Biodiversité estime que plus de 1.100 loups sont présents en France.

Le ministère de l'Agriculture estime que le pastoralisme est en danger. Le gouvernement veut mieux réguler le loup et augmenter les prélèvements, en clair tirer et tuer davantage de loups.

En Vaucluse, les éleveurs demandent eux aussi de pouvoir éliminer les loups qui attaquent leurs troupeaux. La dernière attaque s'est produite la semaine dernière (nuit de lundi 11 à mardi 12 septembre) à Saint Christol d'Albion. 7 chèvres ont été égorgées, vraisemblablement par un loup. Le troupeau était pourtant dans un enclos à quelques mètres des bâtiments de l'exploitation.

"Ce n'est pas mon métier de ramasser des cadavres" - Laurent Chabanon, éleveur à Saint Christol

L'éleveur Laurent Chabanon explique que "de nombreux collègues ont été attaqués. La colère est là car ce n'est pas notre métier de ramasser des cadavres. le loup a tellement été protégé que désormais il rôde dans les cours de ferme". L'éleveur demande que le statut d'animal protégé soit révisé : "il faut que le Plan Loup protège les éleveurs car notre métier est menacé". Il rentre désormais ses bêtes pour les protéger des attaques mais l'appellation d'origine contrôlée des fromages de Banon exige que les animaux paissent et vivent à l'extérieur. L'éleveur demande aussi la possibilité de "tirer avec des lunettes de visées nocturne sur les loups. Pour l'instant, on ne peut tirer qu'avec un projecteur et forcément l'animal prend la fuite".