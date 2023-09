Plan loup : la sénatrice Dominique Estrosi Sassone veut davantage de tirs contre le loup

Le plan national du loup pour la période 2024-2029 doit être présenté le 18 septembre prochain. Il est très attendu, notamment par les éleveurs du Haut-pays et les associations de protection de l'environnement. L'objectif est d'élaborer une nouvelle méthode de gestion de l'espèce pour mieux protéger troupeaux et éleveurs.

Le nombre de loups vivants en France a explosé ces dernières années selon la fédération ovine. La dernière estimation fait état de 1.104 loups sur le territoire, contre 600 il y a cinq ou six ans. Cela pose problème aux éleveurs dont les troupeaux sont victimes de nombreuses attaques.

"Il faut donner aux bergers le droit de se défendre"

La sénatrice souhaite aujourd'hui donner le pouvoir aux bergers et aux éleveurs le droit de se défendre "dès qu'il y a une attaque sur un troupeau, ils doivent pouvoir tirer". Aujourd'hui, le préfet détermine le nombre de loups estimé et il définit un quota à ne pas dépasser dans les prélèvements de loups. Et ce chiffre ne doit pas dépasser les 19% de la population lupine. Les associations de défense du loup, elles, refusent que le tir sur l'espèce soit simplifié.