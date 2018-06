Guéret, France

Dix sept groupes de travail ont planché pendant plusieurs mois sur trois thématiques pour élaborer divers projets dans le cadre du plan particulier de la Creuse. On trouve notamment des groupes de travail sur l'agriculture, le tourisme, les nouvelles technologies, la santé, la culture etc ...

Un enthousiasme mesuré de la part des élus et syndicats

Les projets sont nombreux, près d'une centaine. On retrouve notamment la culture du cannabis thérapeutique, la volonté de faire de Guéret une ville pré-olympique 2024 ou encore la création d'un grand salon du drone. Des solutions qui doivent permettre d'inverser le solde migratoire et de créer de l'emploi. "Toutes les communes doivent se sentir concernées, explique le maire de Champagnat Christian Echevarne. Cela permet de faire un point sur nos besoins, c'est bien même si ça paraît un peu lointain."

Du côté des syndicats présents, on hausse les sourcils : "On a l'impression qu'on nous a écoutés mais pas entendus, déplore Hélène Canet secrétaire de l'union locale CGT à La Souterraine. On a des gros doutes en matière d'emploi, on ne parle pas d'industrie, pas de mobilité. On a peur que ce plan représente beaucoup d'argent pour peu de résultat."

"Une cinquantaine de projets mis en oeuvre d'ici deux ans"

Philippe Ramon, l'émissaire du gouvernement pour ce plan particulier, veut aller vite : "Si on arrive à sortir 50 projets en deux ans, cela fait de la Creuse un département dynamique. Des phases de réflexion on a eu avant, _il faut passer à la mise en oeuvre_. On sera sur des choses concrètes qui vont changer la vie des gens dans les deux ans qui vont venir." Les projets seront désormais transmis au gouvernement d'ici la mi-juillet.

Retrouvez la centaine de projets discutés dans ce plan