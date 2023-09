Plan pauvreté : "des effets d'annonce" pour le Secours populaire de l'Ardèche

Le plan prévoit une augmentation des crédits alloués à la lutte contre la pauvreté qui passent de 8 à 12 milliards d'euros jusqu'en 2027. Parmi les principales annonces de ce "pacte des solidarités" : petits déjeunes gratuits à l'école, prime de reprise d'activité ou encore places d'urgences conservées. Claude Esclaine, secrétaire général du Secours populaire français en Ardèche était invité de France Bleu Drôme Ardèche ce mardi matin.

France Bleu Drôme Ardèche : Qu'en pensez vous de ce plan ?

Moi, je pense que ce plan manque d'ambition. Il y a des effets d'annonce mais on n'a aucun chiffrage. Alors oui, on passe de 8 à 12 milliards mais la réalité est là. Les associations sont confrontées à une situation sociale qui, à mon avis est très, très inquiétante, pour ne pas dire plus. Les familles ont de plus en plus de difficultés. Il y a de plus en plus de pauvres, de gens qui frappent à la porte des associations. Donc il y a une réalité qui est là, donc une augmentation financière, certes, mais on va voir concrètement comment ça va se traduire, parce qu'il y a tellement de volets différents dans ce plan : les moyens consacrés au départ des enfants, aux centres de vacances, d'autres actions, l'aide alimentaire. Il y a plein de sujets qui nous préoccupent. Le non-accès au droit, c'est aussi une réalité de ce que l'on voit. Le gouvernement a tendance à communiquer sur l'aide aux associations. On donne 165 millions d'euros, l'aide alimentaire par exemple. En face de ça, il faut voir que le non-accès au droit, si je prends le chiffre par rapport au RSA, c'est plus d'un milliard d'euros qui sont budgétés, qui sont là et qui ne sont pas utilisés. Donc c'est vrai qu'il est annoncé aussi des modalités par rapport justement au non-accès au droit et de faire en sorte que les gens soient aidés à la source. On verra comment ça va se mettre en œuvre. Pour l'instant, c'est des effets d'annonce.

La montée de la précarité, la montée de la pauvreté, vous la constatez vous au Secours populaire de l'Ardèche ?

Oui, bien sûr. En 2022, on était à 1792 familles que nous avons aidées. Ça représentait 5800 personnes. Donc c'est des chiffres qui sont importants. Aujourd'hui et à mi-parcours en 2023, on est à plus de 2000 familles qui sont accueillies par le Secours populaire. Les constats sont identiques aussi dans les autres associations. Donc il y a vraiment une réalité à laquelle on est confronté et la pauvreté, la précarité sont là.

Pour l'aide alimentaire, vous faites comment pour vous en sortir face à cette augmentation ?

Pour l'aide alimentaire, on y arrive dans la mesure où le Secours populaire ne peut donner que ce qu'il reçoit. Donc il y a une augmentation qui est réelle. Donc ça signifie que sur le terrain, dans les comités, certains me disent : "avant, on donnait un pack de lait à une famille et maintenant on ne donnera plus que trois litres de lait à la famille. Donc voilà, c'est un exemple qui illustre le propos. Mais effectivement, le Secours populaire, comme les autres associations, a besoin de soutien financier par rapport à l'aide alimentaire. Ce que je voudrais dire sur l'aide alimentaire, c'est qu'on n'a pas vocation, nous, à lutter contre la faim. Et le phénomène de la faim augmente en France, en Europe. Mais en fait, ce que l'on constate, c'est que maintenant de nombreuses familles qui sont des familles salariées, qui ont des ressources, viennent aussi au Secours populaire, ça leur permettra de peut être gérer différemment leur budget alimentation et de transférer les moyens qu'ils peuvent dégager au niveau de leur budget, sur d'autres actions. C'est en particulier la prise en charge des factures énergétiques, les frais de transport, les questions de mobilité. En Ardèche, on connaît tout ça et d onc il y a une réalité qui n'est pas ce qui ne me laisse pas très optimiste.

Ce que vous nous dites qu'il y a des personnes qui viennent chez vous chercher de l'aide alimentaire pour économiser en quelque sorte sur l'alimentation et pouvoir payer de quoi se chauffer, se laver, se déplacer ?

Oui, oui, c'est tout à fait ça. En fait, au niveau du budget des familles, il y a des transferts qui s'opèrent. Il y a le problème des salaires, des rémunérations qui sont trop basses par rapport à une inflation galopante, une augmentation des produits alimentaires. Cette année, on annonce des chiffres. Je parle de 11 % d'augmentation sur les produits alimentaires. Donc voilà, c'est une réalité.

Après l'alerte qui a été lancée par les Restos du cœur, on a entendu beaucoup d'associations dire Attention, nous aussi on a des difficultés financières. Est ce que vous, au Secours populaire, vous êtes capable de faire face financièrement ?

Jusqu'à présent, on fait face, mais parce que c'est aussi une question de gestion au niveau du Secours populaire. On gère l'argent que l'on reçoit de nos donateurs. Donc on ne dépense pas plus que ce que l'on reçoit. Effectivement, on ne fait pas le choix d'acheter de grandes quantités alimentaires parce que là, ce serait mettre le doigt dans un engrenage dans lequel on ne peut pas basculer. Donc, c'est aussi se mobiliser pour trouver, pour l'aide alimentaire par exemple, d'autres sources d'approvisionnement qui sont par exemple les opérations de dépannage. Des dons de particuliers, des agriculteurs qui donnent aussi des produits de qualité et qui mettent à disposition des familles du Secours populaire. On cherche à diversifier nos sources d'approvisionnement, en sachant aussi que du côté des grandes distribution, la lutte contre le gaspillage alimentaire est une réalité. Mais nous, on constate des baisses phénoménales des dotations, des dons des grandes surfaces.

Il faut aussi des bénévoles pour une association. Etes-vous suffisamment nombreux ?

On a toujours besoin de bénévoles. On est toujours en augmentation croissante au niveau des bénévoles que l'on accueille au Secours populaire. C'est le carburant qui fait tourner le moteur. Par exemple, en 2022, le bénévolat chez nous, en Ardèche, sur la fédération, ça représente 110 000 heures de bénévolat et ça serait un équivalent de 70 emplois à temps plein. Donc c'est vrai que on a toujours plus de travail, de plus en plus de demandes, des familles qui sont là, qu'il faut accompagner. Donc on a toujours besoin de bénévoles.