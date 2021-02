Plan santé dans les Deux-Sèvres : "Il nous manque une centaine de médecins"

Comment convaincre de nouveaux médecins de s'installer dans les Deux-Sèvres, particulièrement en zone rurale ? Il y a urgence, admet Béatrice Largeaud, vice-présidente du conseil départemental en charge des solidarités. "On considère qu'on a 75 médecins généralistes libéraux pour 100.000 habitants dans les Deux-Sèvres, alors qu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est 100 pour 100.000." Et avec de nombreux départs à la retraite dans les prochaines années -plus de 30% des médecins en place ont plus de 60 ans-, le département doit trouver des solutions. Un vaste plan santé a été lancé fin janvier.

Il nous manque au moins une centaine de médecins - Béatrice Largeaud

Les aides financières instaurées en 2019, à hauteur de 50.000 euros, n'ont pas bien fonctionné. Alors le département a effectué un "nouveau diagnostic" sur les besoins. Certaines zones dans le sud des Deux-Sèvres sont particulièrement en manque de praticiens. "On a mis autour de la table tous les partenaires (...) notre stratégie et notre plan d'action sont assez complets" explique Béatrice Largeaud. Objectif : faciliter l'installation de nouveaux médecins en leur facilitant le quotidien : accompagnement à la recherche d'emploi pour le conjoint, aide au logement, appui pour la création d'un site Internet, sont autant de mesures du plan santé.

Développement des maisons de santé et de la télémédecine

Le plan santé veut aussi mettre l'accent sur les regroupements de praticiens au sein de maisons de santé, destinées aux médecins généralistes mais aussi spécialistes. Ces établissements seraient équipés pour des consultations en télémédecine, autre grand axe du plan santé. Encore faut-il convaincre les patients, pas toujours équipés pour les rendez-vous à distance par internet. Béatrice Largeaud est confiante. "Comme on prévoit 100% du territoire en fibre optique d'ici 2025, on est totalement dans cette lutte contre la désertification médicale" souligne-t-elle. Un bilan annuel de ce plan santé est prévu. Pour Béatrice Largeaud, les effets seront visibles dans les cinq ans à venir.