Planche des Belles Filles, l'effet Tour de France sur le commerce toute l'année

Le parcours définitif du Tour de France 2022 a été dévoilé ce midi à Paris, la grande boucle passera à nouveau par la Planche des Belles Filles en juillet 2022 pour une arrivée devenue mythique.

Depuis 2012, le Tour de France a eu 5 arrivées d'étapes à la Planche des Belles Filles, ce sera donc la 6ème en 10 ans. Et de plus fin juillet, le Tour de France féminin arrivera également à la Planche.

Grâce à la retransmission télé, la Haute-Saône et la Planche des Belles Filles ont désormais une renommée mondiale.

Il y a dix ans, on ne voyait des cyclistes sur la route de la Planche des Belles Filles que lors des beaux jours, désormais c'est toute l'année que l'on croise des cyclistes amateurs

Le Tour de France a eu un énorme impact sur nous", Matthieu Converset.

Matthieu Converset est un ancien cycliste professionnel, il a ouvert il y a deux ans son magasin les Cycles des Mille Etangs à Melisey. Sa clientèle est essentiellement composée de locaux, des sportifs qui eux aussi croisent beaucoup plus de cyclistes depuis quelques années sur les routes du Pays des Mille Etangs. Pour lui il y a un effet tourisme pour les commerçants du secteur.

Ils veulent rouler sur les routes de Thibaut Pinot", Fabien du restaurant la Cabotte gourmande à Melisey.

Fabien a ouvert un restaurant à Mélisey il y a deux ans, pour l'instant il n'a vu passer qu'une seule étape du Tour de France, c'était le contre la montre en septembre 2020. Si Fabien n'a pas de retour sur plusieurs années dans son commerce, il constate en revanche au quotidien lors des beaux jours un afflux de clients qui viennent parce qu'ils ont entendu parler de la Planche des Belles Filles ou encore parce qu'ils veulent rouler sur les mêmes routes que Thibaut Pinot.

Ils viennent acheter un sandwich le matin avant de partir à La Planche", Alexandre Lepage, responsable du supermarché Colryut de Melisey.

Alexandre Lepage, responsable du supermarché Colryut de Melisey a vu au fil des ans plus de touristes passer dans son commerce. Beaucoup d'étrangers, ils passent le matin acheter un sandwich avant d'attaquer la montée de la Planche-des-Belles-Filles. En fin de journée, certains sont également de passage dans son commerce, ils achètent de quoi manger le soir, et recherchent notamment des produits et spécialités locales.

Ils s'arrêtent boire un coup dans la descente", Zéra la patronne du supermarché de Plancher les Mines

Quand on quitte Melisey , avant d'attaquer la montée de la Planche, à Plancher-les-Mines il y a l'incontournable supérette chez « Zézé Market », Zéra la patronne voit les cyclistes passer, mais aussi s'arrêter. Elle a installé devant son commerce des attaches vélos. Dans la montée ils filent tout droit mais dans la descente, ils s'arrêtent pour acheter à boire. Zéra discute régulièrement avec ces cyclistes, il y a beaucoup d'étrangers, des Belges, des Hollandais.

Depuis 10 ans, l'effet sur le commerce, les hébergements est constaté par tous. La Planche-des-Belles-Filles vue en mondovision à la télévision donne envie aux passionnées du vélo de venir sur place découvrir cette fameuse montée.

10 ans, 6 passage du Tour à la Planche