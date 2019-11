Planche des Belles Filles : préparation de la saison hivernale

La saison d'hiver à la station de la Planche des Belles Filles en Haute-Saône débute le samedi 30 novembre 2019. Depuis la fin de l'été les équipes préparent la station qui passe de la pratique du vélo et de la randonnée à celle du ski.

Plancher-les-Mines, France

Après avoir été montrée à la télévision sous le soleil de l’été, Planche des Belles Filles en Haute-Saône a retrouvé son blanc manteau. Les premières neiges de la semaine dernière ont commencé à blanchir les sommets, pas encore assez pour pratiquer le ski.

L’ouverture de la saison hivernale c’est pour le samedi 30 novembre. Avant cela, les permanents s’activent à finir la préparation de la station de ski.

La préparation commence à la fin de l'été

Depuis la fin de l’été, les 3 permanents préparent le site pour la saison hivernale. Aux beaux jours ce sont les pistes qui ont été préparées avec la tonte. En ce moment c'est au tour des remontées mécaniques qui sont entretenues, un réducteur de téléski (c'est à dire un moteur) est en révision complète.

Téléskis à la Planche des Belles Filles © Radio France - Jean-François Fernandez

La semaine dernière avec les services de l'ONF il a fallu élaguer les arbres qui menacent de tomber sur les pistes de ski de fond. Sur le domaine on compte une boucle de 9 km de fond. La liaison avec le Ballon d'Alsace (14km) est entretenue et damée par le SMIBA qui gère le Ballon d'Alsace.

Les dameuses sont revenues de révision

Les deux dameuses sont remontées à la Planche des Belles Filles la semaine dernière, pendant tout l'été elles étaient descendues à Vesoul pour une révision complète. La plus grosse fait les pistes de descente, la petite les pistes de fond.

Les deux dameuses de la Planche. © Radio France - Jean-François Fernandez

Préparatifs de la saison hivernale à la station de ski. Les dameuses Kassbohrer attendent la neige. © Radio France - Jean-François Fernandez

Les services.

Dans le nouveau bâtiment, il y a l’ESF, les forfaits, les services techniques et les secours, mais il y a aussi la location de matériel de ski fond et alpin. A noter deux nouveautés cette année, on pourra pratiquer le snowscoot (pas de location) ainsi que yooner (en location) qui est une sorte monoski que l’on pratique assi.

Les nouveaux bâtiments techniques, de secours, de l’ESF et de location de skis © Radio France - Jean-François Fernandez

Désormais la station de la Planche des Belles Filles est gérée par une société privée. Le Conseil Départemental de la Haute-Saône qui est propriétaire du site a signé une Délégation de Service Public avec la société Woka Loisirs qui gère plusieurs sites de loisirs, des stations de ski mais aussi des bases de loisirs, bases nautiques et des campings.

Vue de l’arrivée dite classique du Tour de France, sous la neige © Radio France - Jean-François Fernandez