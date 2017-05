Plancher-les-Mines en Haute-Saône ne veut pas changer de supérette

L'enseigne Leader Price est en place depuis deux ans dans le coeur du village. Elle appartient au groupe Casino qui s’apprête à la transformer en enseigne Vival. Les habitants, clients fidèles du magasin, craignent une envolée des prix et lancent une pétition.

Les habitants de Plancher les Mines voient le changement d’enseigne d’un très mauvais œil. La transformation de leur supérette Leader Price en enseigne Vival risque de bouleverser leurs habitudes.

Déjà plus de 200 signatures

Une pétition pour demander le maintien de l’enseigne Leader Price a déjà recueilli plus de 200 signatures. « Il n’est bien sûr pas question de fermer ce magasin mais si on le remplace par une enseigne avec des prix moins attractifs, les gens iront ailleurs » craint le maire de Plancher les Mines Roland Galmiche. « Notre population est assez pauvre. Les gens étaient contents de trouver ici des produits avec des prix abordables. Nous devons faire tout notre possible pour le maintien de cette enseigne » ajoute le maire.

Le maire de Plancher les Mines défend le porte-monnaie de ses habitants Copier

Le maire de Plancher les Mines défend le porte-monnaie de ses habitants © Radio France - Nicolas Wilhelm

En discussion avec le maire devant le magasin, Jeanine a été l'une des premières à signer la pétition. « Il n’y a que ça ici. Ils ont beau mettre un Vival, si c’est plus cher, les gens iront ailleurs. Dans ce cas, que vont faire les personnes âgées qui n’ont pas le permis comme moi ? » s’interroge cette cliente, fidèle de la supérette. A Plancher les Mines, les plus de 60 ans représentent la moitié de la population. Si les rayons de la supérette se vident, les clients savent que le rideau de fer va vite tomber sur le seul commerce de proximité du village.

+ 2 euros sur un pack d’une célèbre eau gazeuse

Changer d'enseigne pourrait donc condamner le seul commerce de proximité de Plancher les Mines. C’est aussi la crainte qu’exprime Alain Ambert qui gère la supérette depuis 20 ans. Les changements de nom, il connait mais cette fois ce n'est plus la même histoire. "Avec les prix qu’on pratiquait, on touchait toute la population. Sur la durée, ce changement d’enseigne et de tarifs peut mettre en péril le magasin sur la durée » explique le gérant. Il a déjà repéré quelques différences entre les produits d’une enseigne à l’autre. Il y a par exemple une différence de 2 euros sur un pack d’une célèbre eau gazeuse ou encore 40 centimes de plus sur des canettes de bières traditionnelles.

Sans nouvelle du groupe Casino

Aujourd’hui, le gérant de la supérette attend des nouvelles du groupe Casino alors que le changement de nom est prévu pour le 10 mai. Le magasin est en train de se vider des produits Leader Price mais il ne sait pas s’il doit continuer à commander.