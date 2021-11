Planning familial de Gironde : "Nous n'avons pas les financements à la hauteur des besoins qui sont énormes"

Alors que pour la première fois de son histoire le Planning familial de Gironde doit lancer un appel aux dons, la présidente de l'association témoigne ce jeudi matin sur France Bleu "de grandes difficultés de trésorerie"

"Il nous faut une avance de trésorerie qui est énorme pour payer les salariés, le fonctionnement et les loyers"

Si comme le dit le slogan du Planning "en 2020 malgré le manque de blé, on a continué", la pandémie a bel et bien mis les comptes de l'association dans le rouge. "Des projets n'ont pas pu être réalisés, il y a des missions en extérieur que nous n'avons pas pu faire et du coup, on a perdu des financements", explique Annie Carraretto.

"Les subventions n'ont pas été à la hauteur"

Fonctionnant avec six équivalents temps pleins et une trentaine de bénévoles, le Planning familial de Gironde attend des "compléments de subventions de la part des différents organismes qui financent l'association". Le département de la Gironde a augmenté son aide pour 2021 mais le principal financeur, l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, a revu sa contribution à la baisse, "moins 9.000 euros", regrette la présidente du Planning.

_"On se fait beaucoup de cheveux blancs"_

Le déficit structurel de l'association tombe au plus mal, au moment où ses bénévoles sont plus sollicités que jamais. Avec l'explosion des violences intrafamiliales depuis le début de la crise, "les besoins sont énormes aujourd'hui". "Nous allons rencontrer cette semaine à Bordeaux la Commission sur l'inceste et les violences sexuelles sur les enfants. La Ciivise (réunion publique ce vendredi 19 novembre à l'Ecole de la magistrature) "va émettre des recommandations, il y a des programmes à mettre en place et il nous faudrait des professionnels en plus pour pouvoir y répondre."