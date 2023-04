Planoise, des habitants vivent sous la menace d'une expulsion et dans l'insalubrité

Vent de protestation rue de Champagne dans le quartier de Planoise. Les numéros 2,4,6,8 devraient être démolis d'ici 2024. La faute au nouveau programme de rénovation urbaine (NPRU) lancé en 2019. Tous ces Planoisiens sont donc sous le joug d'une expulsion sous peu. Une dizaine d'entre eux se sont rassemblés ce samedi dans une cage d'escalier pour échanger et surtout pour interpeller leur bailleur, Loge.GBM Besançon.

Le choix de démolir ces barres d'immeuble a été fait suite au projet de ferme urbaine dans le quartier de Planoise. Un projet tombé à l'eau à cause des sols trop pollués à cet endroit. Donc, pour les habitants, c'est une hérésie de tout raser. Pour eux, la meilleure solution serait la réhabilitation des immeubles.

Seulement trois propositions de relogement

83 appartements sont encore occupés aux 2 et 4 de la rue de Champagne. Le bailleur s'est donc engagé à trouver un logement à tous ces habitants. Mais le choix n'est pas illimité et surtout pas toujours adapté. "Il nous propose parfois des appartements dans des patelins à côté de Besançon. Comment on fait quand on est une personne âgée et surtout quand on a pas le permis ?", se questionne Chantal.

Un autre souci : le prix des loyers. Selon les propositions, ils peuvent augmenter de 100 euros, sans compter le prix de l'énergie qui peut lui aussi grimper selon l'approvisionnement du logement. "Je vais passer d'environ 200 euros de loyer à 400 euros. Comment je fais avec 800 euros de retraite ?", se questionne également Gislaine.

Aucun relogement n'est possible au sein du quartier de Planoise, sauf pour des cas exceptionnel de santé ou de travail sur justificatifs. C'est aussi cet aspect qui décontenance ces Planoisiens attachés à leur cité. "Je vis ici depuis 35 ans, j'ai 82 ans, j'ai toutes mes habitudes ici. Puis j'ai tous les commerces sur place", déclare Geneviève, une canne à la main.

Au bout de trois refus, les locataires doivent en théorie se débrouiller tout seul pour trouver un logement. Le bailleur se défend en n'affirmant que chaque loyer proposé et calculé en fonction des revenus et surtout il assure que des relogements dans le quartier sont possibles mais pour le moment personnes en a vu la couleur.

Des immeubles laissés à l'abandon depuis le projet de démolition

En plus des soucis de relogement, ces habitants sont confrontés à une dégradation de leur confort de vie. Les bâtiments sont de moins nettoyé et de plus en plus de squatteurs occupent les appartements vides. À l'intérieur de ces derniers, c'est un vrai dépotoir.

Certains squatteurs s'installent dans des appartements vides. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Des excréments sont retrouvés dans certains logements vides. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Les portes de tous ces appartements sont cassées par le bailleur pour "permettre aux policiers d'intervenir plus facilement", selon un salarié de Loge.GBM. Les habitants ne l'entendent pas de la même oreille selon eux ça favorise leur installation.

Avec la présence de ces squatteurs, l'insécurité augmente. "Ils m'ont cambriolé deux fois mon cellier. J'ai retrouvé mes affaires dans un autre appartement squatté", lâche, Gislaine excédée.

Les appartements squattés sont dans un sale état. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Un toilette cassé dans un appartement squatté. © Radio France - Dylan Jaffrelot

En plus des squatteurs, les rats et les cafards s'invitent chez les habitants. "J'ai déjà eu jusqu'à cinq rats chez moi", déclare Catherine énervée. Tous ces habitants demandent au bailleur de les aider. Loge.GBM assure que des campagnes de dératisation sont menées, mais les habitants ne sont pas satisfaits du résultat. De plus, ils demandent de changer le code de la porte de l'immeuble pour bloquer les squatteurs. Sans succès.

En laissant de tels taudis, le bailleur pousse les habitants à partir d'eux même selon Michel Boutonnet, représentant de la Confédération nationale du logement (CNL) à Besançon.