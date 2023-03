Planoise, une ville dans la ville : un quartier solidaire

"Cette future cité sera une véritable petite ville au sein de Besançon" : voilà comment Jean Minjoz, maire de Besançon, présentait le projet de nouveau quartier à Planoise, lors de son lancement, en novembre 1960. Soixante-trois ans plus tard, cette cité est la plus peuplée de Besançon avec plus de 15.000 habitants, soit environ 13% de la population globale de la ville.

Le quartier de Planoise est souvent montré du doigt pour les affaires de drogue, meurtres et autres faits divers qui s'y déroulent. Pour autant, de l'intérieur ressort une image bien différente, celle d'habitants solidaires, fiers de leur quartier et de commerçants heureux d'y être implantés. France Bleu Besançon nous plonge dans l'ambiance.

Les marchés, un lieu de rendez-vous incontournable

Que la météo soit bonne ou mauvaise, les Planoisiens se rendent sur les marchés du quartier, aux Epoisses, place Cassin ou à Ile-de-France. L'occasion de se rencontrer, d'échanger et de mélanger toutes les cultures via la diversité des stands.

Parmi les exposant bien connus, il y a les frères Baba. La famille est implantée sur les marchés depuis les années 90 grâce au papa. Les Baba vendent des fruits et légumes. "Il y a un esprit familial, convivial. On se connait tous", explique Zeynel Baba.

Cet esprit convivial se perçoit tout de suite, entre les poignées de mains, les "salaam" et les bises. "Je sais qu'ici, je suis bien entouré. Si mes tonnelles s'envolent, mes clients vont m'aider. Pareil s'il y a un voleur...", affirme Zeynel, pour qui clients et commerçants forment comme une petite famille, "c'est magnifique, je ne me sens pas seul".

Autre point central de la vie à Planoise, la place Cassin. Sur cette dernière se trouve l'Intermarché, des fast food, coiffeurs, le tabac, la boulangerie et bien-sûr le café, lieu de ralliement par excellence. "J'aime bien venir ici retrouver mes amis, parler de tout et de rien", confie Brigitte une habituée du bistrot, où elle se rend pour faire ses tiercés et papoter avec madame Maurice.

La devanture du bar-PMU de la place Cassin à Besançon. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Tous soulignent leur amour du quartier. "Un des derniers où il y a encore autant de solidarité entre habitants" selon Brigitte.

Des habitants attachés à leur quartier

Cette solidarité se retrouve dans les commerces comme à la boulangerie de la place Cassin où Warda travaille comme vendeuse. "Y a de la générosité, explique-t-elle, "quand quelqu'un vient et que sa carte bleue ne passe pas, vous avez toujours quelqu'un qui va payer pour lui". Warda affirme qu'elle n'est pas impressionnée par le trafic de drogue qui affecte le quartier : "Je n'ai pas peur des petits voleurs, des petits deaders, ils me respectent parce que j'ai 65 ans et ils m'appellent tous 'tata'".

Beaucoup d'habitants se sentent bien à Planoise et ne se voient pas partir du quartier, d'autant qu'ils ont beaucoup de services à disposition. "Je suis ici depuis cinquante ans et j'aime énormément mon quartier parce qu'il est accueillant et pratique", lâche Karmen, "j'ai tous mes magasins autour, l'hôpital est à côté".

La place commerçante à île-de-France à Besançon. © Radio France - Dylan Jaffrelot

La fraternité se retrouve aussi dans les événements organisés par les associations de quartier. Pour la journée internationale des droits des femme, le 8 mars, de la femme, l'association "Planoise Valley" a organisé une fête dans la salle de l'espace Mandela vers Ile-de-France.

Pendant cette journée, des habitantes du quartier ont défilé dans des tenues traditionnelles de leur pays d'origine. Puis toutes les personnes présentes ont dansé et se sont restaurées avec, entre autres, des spécialités orientales.

La journée s'est déroulé dans la bonne humeur. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Plusieurs femmes ont défilé dans des habits de leur pays d'origine. © Radio France - Dylan Jaffrelot

France Bleu Besançon consacre cinq reportages à la vie du quartier de Planoise à Besançon : retrouvez au fur et à mesure de leur publication les articles de cette série.

