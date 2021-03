Plaques d'immatriculation : le 74 de la Haute-Savoie est le numéro le plus demandé de France

Fiers d'être Haut-Savoyards ! Et de l'afficher sur la plaque d'immatriculation de son véhicule. Selon le site Eplaque.fr, le 74 de la Haute-Savoie est le numéro le plus demandé de France en 2020.

Les Haut-Savoyards sont fiers de leur département, et ils sont loin d'être les seuls à l'aimer ! Selon le site Eplaque.fr, le 74 de la Haute-Savoie est le numéro le plus demandé de France en 2020 sur les plaques d'immatriculation des véhicules. Pas de jaloux du coté du 73 puisqu'en tenant compte de la densité de population, Savoie et Haute-Savoie se hissent dans le top 5 des préférences des Français avec les deux départements corses.

La Haute-Savoie plébiscitée

Le classement dévoilé par le site internet repose sur un échantillon de 50.000 demandes de plaques d'immatriculation l'an dernier. La Haute-Savoie caracole en tête des ventes devant Paris, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et la Corse-du-Sud.

Le classement des départements les plus vendus - Eplaque.fr

"La combinaison de plusieurs facteurs expliquent cet engouement" - Benoit Ginet, fondateur de Eplaque.fr

Comment expliquer que la Haute-Savoie dame ainsi le pion à Paris, Marseille ou Nice ? "La combinaison de plusieurs facteurs expliquent cet engouement" analyse Benoit Ginet, le fondateur de Eplaque.fr, "densité de population, tourisme important avec des déplacements vers le département qui se font en voiture et fort attachement des habitants à leur département".

Savoie et Haute-Savoie parmi les départements préférés des Français

Les départements préférés des Français - Eplaque.fr

Pour mesurer plus précisément l'image des départements et leur cote de popularité au niveau national, l'étude propose également un classement mettant en perspective la démographie des départements, en tenant compte de la densité de population. On retrouve encore la Haute-Savoie mais aussi la Savoie parmi les départements préférés des Français, respectivement en troisième et quatrième position, derrière la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

Selon ces critères, les départements "les moins aimés" des Français, si l'on se fie aux ventes de plaques d'immatriculation ramenées à la population, sont la Seine-Saint-Denis, la Loire, les Deux-Sèvres, la Mayenne et le Val-de-Marne.