Plateau des Mille étangs : une patrouille équestre déployée pour la première fois en Haute-Saône

Une patrouille équestre sera présente sur le plateau des Mille étangs les dimanche 30 juillet, 6, 13 et 20 août. La gendarmerie déploie pour la première fois ce dispositif en Haute-Saône. Deux cavaliers iront à la rencontre des randonneurs sur les sentiers très fréquentés pendant la période estivale.

"Le message de prévention passe mieux"

"L'intérêt, c'est de couvrir des zones plus importantes, explique le capitaine Jean-Philippe Mondin, de la compagnie de Lure. C'est aussi un vecteur attractif. Dès que l'on voit un gendarme sur un cheval, on vient naturellement caresser le cheval. Les messages de prévention passent mieux. On le voit sur les plages du Débarquement ou du côté des châteaux de la Loire. Au-delà de la répression, c'est clairement un message de prévention."

Les deux cavaliers sont des réservistes. Ils partiront des écuries du Quarmantran sur la petite commune de la Rosière, à la limite avec les Vosges, d'où viennent les chevaux. L'objectif étant d'arpenter les 220km2 du plateau des Milles étangs.

En marge de cette opération, la gendarmerie de Haute-Saône réfléchit en ce moment a réorganiser ses unités et à en déployer une nouvelle dans ce secteur. Le président Emmanuel Macron avait annoncé en janvier 2022 vouloir créer 200 brigades de plus en milieu rural, d'ici 2027.