Plateau des Petites Roches : "Un nouveau scénario" en préparation pour sauver la station de Saint-Hilaire

La station de ski de Saint-Hilaire du Touvet, est-elle définitivement condamnée ? Après les intempéries qui ont ravagé la station du Plateau des Petites Roches , les élus ne désarment pas. "On espère vraiment pouvoir déposer un nouveau scénario" pour rouvrir la station, assure Alexandre Guerra, conseiller municipal et référent sur la station. Mais il faut en tout cas attendre la réouverture du funiculaire.

ⓘ Publicité

loading

France Bleu Isère : Vous teniez une réunion publique hier. Comment ça s'est passé ? Il y a de l'inquiétude parmi les habitants, on l'imagine ?

Alexandre Guerra : Alors ça s'est très bien passé à cette réunion publique, qui a fini fort tard hier soir. On a eu énormément de monde, la salle polyvalente était comble et pour nous, c'était vraiment très important, dans le cadre de cette réflexion en co-construction qu'on veut mener avec l'ensemble des habitants sur l'avenir de la station, de pouvoir présenter des premières pistes et un premier scénario de diversification de notre offre touristique sur le plateau des Petites Roches.

Ce temps fort est une étape importante pour nous dans le cadre d'une démarche de participation citoyenne. On veut faire ça avec les habitants, les socio-professionnels et les élus. Des habitants ont été tirés au sort, un groupe de travail s'est constitué, qui a travaillé de nombreuses soirées sur ce sujet de l'avenir de la station.

Quel est l'état des lieux concernant la station ? Elle n'ouvrira pas cet hiver... mais ensuite ?

Suite aux intempéries de l'année dernière, les dégâts sur les pistes ont été réparés. Les canons à neige restent encore hors service mais ils pourront être également réparés. À l'heure actuelle, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette station est déficitaire structurellement et c'est le funiculaire qui va générer suffisamment de bénéfices pour pouvoir faire en sorte d'exploiter ces canons l'hiver.

La station, seule économiquement, ne peut pas fonctionner sans le funiculaire ? On le rappelle, il ne rouvrira pas avant 2024...

Oui la station seule effectivement ne peut pas fonctionner, économiquement, ça pourrait fortement grever le budget municipal de faire tourner cette installation à perte. Néanmoins, on espère vraiment pouvoir déposer un nouveau scénario de diversification de notre offre touristique, avec le funiculaire . Et pour ça, on aura vraiment besoin de tous les habitants - qui sont viscéralement attachés à la station et souhaitent la sauver - mais également des collectivités territoriales et de l'Etat, que ce soit pour le funiculaire mais également pour cette station, pour le projet de diversification quatre saisons qu'on souhaite porter.

Est-ce que vraiment, Alexandre Guerra, ça vaut la peine de mettre encore de l'argent dans des stations de moyenne montagne, au vu du réchauffement climatique ?

C'est une bonne question et c'est une question qui a été assez rapidement abordée au sein du groupe de travail, puisqu'on est une station qui est située entre 1.000 et 1.400 mètres d'altitude... Et c'est pour ça que on s'oriente vers un scénario de diversification touristique dit "quatre saisons" qui permettraient non seulement de pouvoir générer de l'activité touristique en hiver, mais aussi et surtout pour anticiper ces phénomènes de réchauffement climatique et pouvoir proposer autre chose, une autre offre pour les quatre saisons.

Autre chose donc que des remontées mécaniques. D'ailleurs, cet hiver, vous appelez les gens à venir tout de même sur la station. Il y a des choses à faire ?

Oui, je profite de ce temps de parole pour aller dire aux auditeurs que le plateau des Petites Roches, ce n'est pas que la station, pas que le funiculaire. Et cet hiver, les visiteurs ont la possibilité de venir faire des balades en raquettes, du ski de randonnée, mais également de la luge à l'espace ludique du col de Marcieu. Et ça serait nous soutenir que de venir profiter de tout ces beaux paysages et de toutes ces activités.