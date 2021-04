Plateforme Ecoute Etudiant Ile-de-France : 37.000 connexions ont eu lieu en trois mois

La Fondation FondaMental et la Région Île-de-France publient ce vendredi un premier bilan du dispositif Ecoute Etudiants Ile-de-France dédié aux étudiants en détresse psychologique. En trois mois, il y a eu 37.000 connexions à cette plateforme qui écoute et soutient les étudiants franciliens.

Avec la crise sanitaire et les confinements, beaucoup d'étudiants se sont retrouvés psychologiquement démunis. Ils allaient mal et ils ne savaient pas vers qui se tourner.

Il y a trois mois, fin janvier 2021, la Fondation FondaMental et la Région Île-de-France lancent le site Ecoute Etudiants Ile-de-France. D'après un premier bilan publié ce vendredi 25.400 étudiants en détresse psychologique (37.000 connexions) ont fait appel à cette plateforme.

Les étudiants qui sont allés sur ce site sont issus de plus de 95 établissements situés dans toute la région Ile-de-France.

Un site pour informer et orienter les étudiants en détresse

Écoute Étudiants est une plateforme gratuite et anonyme. Le site a été conçu par des professionnels de santé mentale. Il propose des informations, des conseils et des exercices pratiques à faire chez soi.

Au total, le site enregistre sur trois mois 127 000 pages vues. Le module informatif le plus consulté depuis la mise en ligne de la plateforme porte sur les difficultés à travailler.

Mais ces dernières semaines, c'est le module "je me sens triste et/ou j’ai des pensées sombres" qui est de plus en plus consulté.

Les étudiants peuvent obtenir des consultations gratuites avec un psy

Grâce au soutien de la Région Île-de-France les étudiants franciliens ont aussi la possibilité de bénéficier de consultations gratuites avec des psychologues formés au stress post-traumatique.

Plus de 9.700 jeunes se sont auto-évalués et les demandes de consultation sont en constante augmentation, indique le bilan.

A ce jour, les psychologues ont assuré plus de 850 consultations et ce chiffre augmente de semaine en semaine. Parmi eux, un sur quatre a consulté au moins deux fois, et certains ont eu recours à ces consultations trois fois et plus, avec le même praticien dans la quasi-totalité des cas.

Apprentis, jeunes majeurs et étudiants malentendants peuvent aussi profiter de ce site

En plus des étudiants, le site s'ouvre aussi désormais aux apprentis, aux jeunes majeurs adressés par les missions locales et aux étudiants malentendants.

Ces jeunes Franciliens vont également pouvoir bénéficier de solutions adaptées à leur situation pour améliorer leur état psychologique.