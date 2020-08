Plein soleil sur le lac de Saint-Pardoux

Peu de nuages à l'horizon et des températures caniculaires. Il a fait 38 degrés ici et là dans le Limousin aujourd'hui. Ce samedi matin, il y avait du monde dans l'eau du lac de Saint-Pardoux en Haute-Vienne. Une eau très chaude. "Avec mes parents, nous sommes allés en vacances à l'océan Atlantique mais l'eau était trop froide là-bas, explique Amandine, 10 ans, Ici au lac, c'est trop bien ! _L'eau est super chaude !_" Et pour cause, le mercure affichait pas moins de 26 degrés dans le lac.

Ce samedi, les bouées sont sorties. Tout le monde est à l'eau. Pendant une bonne heure, le jeune Marius n'en est pas sorti d'ailleurs. "C'est super, il fait très beau. Avec les copains on se fait du basket bouée. Il faut marquer des paniers dans les bouées. On a fait ça pendant toute la matinée."

On s'installe à l'ombre pour se protéger du soleil. © Radio France - Thomas Vinclair

Le matin privilégié

La canicule change les habitudes des vacanciers. Plus de monde le matin, moins l'après-midi par rapport à la normale. Olivier est venu tôt ce matin, "pour ne pas avoir trop chaud". Theodora a prévu de rentrer dès 12h car "l'après-midi, il faut rester au frais dans la maison."

De leur côté, les sapeurs-pompiers de Haute-Vienne font de la prévention. On peut voir marquer sur les panneaux de surveillance : "Hydratez-vous !!". C'est le message de cette journée caniculaire. Les habitués sont venus avec leur glacière et les places sous les arbres sont privilégiés. Au lac de Saint-Pardoux, on se protège du soleil !