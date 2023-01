Pleine-Fougères, nouvelle commune bretillienne équipée pour réaliser les papiers d'identité

C'est devenu un parcours du combattant : refaire ses papiers d'identité. Passeports, cartes d'identité, les délais d'attente sont longs, parfois très longs et ils risquent de l'être encore cette année. 14 millions de Français auront besoin de refaire leurs papiers en 2023, c'est cinq millions de plus qu'en 2022. La Bretagne n'échappe pas à ce phénomène : à Rennes, Saint Malo ou Vannes par exemple, il est impossible de refaire ses papiers dans les trois prochains mois. Alors en Ille-et-Vilaine, dix nouvelles communes se sont équipées pour répondre à la demande.

Des créneaux pris d'assault

A Pleine-Fougères par exemple, près de Saint-Malo, la mairie ouvre à partir du 16 janvier un bureau dédié et déjà, les prises de rendez-vous s'enchainent. Pour Edith Gautier, la secrétaire de mairie, en ce moment, les appels concernent essentiellement la prise de rendez-vous pour faire ou refaire son passeport ou sa carte d'identité. Alors son agenda se remplit à vue d'œil : "La première semaine est presque pleine, le deuxième est pas mal entamée. Là, on a des gens de Dol-de-Bretagne ou de Saint-Malo. Bien souvent, c'est urgent ou alors on nous appelle parce que Saint-Malo, la prise de rendez-vous ne se fait pas avant juin."

Une personne a été recrutée en mairie pour ce nouveau service. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Un nouveau service plus proche avec des délais plus courts, c'était quasi nécessaire pour les habitants de cette commune rurale, comme pour Jonathan, le gérant de l'épicerie du bourg : "Pour tout le monde, c'est un plus, surtout pour ceux qui n'ont pas de voitures. Pour moi, mon passeport est arrivé à échéance fin 2022 donc ça m'évitera d'aller jusqu'à Dol-de-Bretagne ou bien Pontorson."

La municipalité s'est dotée de tous les appareils nécessaires pour la réalisation des titres d'identité. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Pour la municipalité, il a fallu faire des démarches pour recevoir les autorisations mais aussi investir comme l'explique Louis Thébault, le maire de Pleine-Fougères : "On a une aide de l'État aussi bien pour le matériel que pour le personnel, mais ça ne représente, au niveau des charges pour la mairie, que 50 %. C'est véritablement une volonté politique de la commune de rapprocher les services de l'État d'une commune rurale comme la nôtre mais aussi de faire cet effort financier pour pouvoir apporter ce service à la population." La première carte d'identité "test" a déjà été reçue, l'équipe municipale de Pleine-Fougères est prête à recevoir toutes les demandes.