"Un cheval peut vous tuer !" : une éleveuse finistérienne alerte après plusieurs intrusions

"Il faut absolument que les gens comprennent qu'on ne nourrit pas les animaux qui ne vous appartiennent pas", martèle Françoise Galès Loiseau, éleveuse au domaine de Kerbisal, à Plomeur, dans le Finistère. Elle affirme que des jeunes filles, sans doute des cavalières, se sont introduites dans une de ses prairies et ont forcé son silo de granulés pour nourrir ses animaux, dimanche 14 novembre.

L'éleveuse explique avec douceur qu'elle n'a aucun "ressentiment" et avoue à demi-mot trouver cela "mignon" de les imaginer "jouer aux éleveuses". Elle s'inquiète surtout pour leur sécurité : "Les animaux d'élevage ne sont pas comme les poneys de club. Nul n'est à l'abris d'un coup de pied surtout quand on manipule de la nourriture au milieu d'un troupeau de chevaux en liberté", explique-t-elle.

Les auteurs de l'intrusion ont provoqué des fuites d'eau qui ont endommagé une des prairies de Françoise Galès Loiseau. © Radio France - Margaux Queffélec

Françoise Galès Loiseau sait de quoi elle parle : son visage a été complètement refait en 2018, après avoir reçu des coups de pieds de la part des chevaux d'une amie. Une opération qui a duré "quatorze heures", selon l'éleveuse, qui n'aimerait pas que "cela arrive à des enfants". Elle alerte : "Un chien vous voyez quand il vous attaque. Un cheval peut vous tuer simplement parce qu'il est content."

Jusqu'à 2.000 euros de frais vétérinaires

Ces intrusions ont aussi un coup financier parce que les auteurs de l'intrusion gaspillent de l'eau et des granulés en jouant aux apprentis éleveurs. Les promeneurs du dimanche, qui donnent du pain à ses bêtes, ont aussi coûté beaucoup à Françoise Galès Loiseau. "Au début quand j'étais là, j'en avais pour plus de 2.000 euros de frais vétérinaires par an à cause de ces pratiques." Elle a même perdu sa jument adorée Roz Armor, en 2001, parce que le pain peut donner des coliques mortelles aux équidés. L'éleveuse de 70 ans ne souhaite pas solliciter les gendarmes, qui "ont bien autre chose à faire" et va mettre un verrou sur son silo.