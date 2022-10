Plongée au cœur des rippers dijonnais, les équipiers de collecte des déchets

Thierry, Mathieu et José

Thierry est le chauffeur du camion benne à ordures ménagères, son collègue José est équipier de collecte des déchets. Ce duo forme l'un des nombreux équipages de l'entreprise Dieze, filiale de Suez, dédiée à la gestion des déchets de Dijon Métropole. 45 camions sillonnent quotidiennement les rues dijonnaises pour ramasser les ordures. 125 salariés gèrent le secteur déchets au sein de la société Dieze.

ⓘ Publicité

La sécurité et le respect des équipiers sont primordiaux

Le chauffeur souligne d'emblée la nécessité de vigilance des citoyens envers les équipes de collecte. Les distances de sécurité sont à respecter, tout comme le fait de ne pas doubler un camion benne en stationnement, en train de travailler. En effet, ces travailleurs oeuvrent pour le bien de la collectivité et réalisent ces missions, par vocation.

loading

L'extension des consignes de tri est prévue pour le mois de janvier 2023

Laura est ambassadrice du tri chez Dieze. Ils sont 9 ambassadeurs sur la métropole. Leur rôle est de sensibiliser la population locale au tri des déchets, les inciter aux bons gestes, mais aussi réaliser des formations dans les écoles, les associations, les entreprises ou les maisons de retraite. Une extension des consignes de tri débutera dès janvier 2023. La population en sera informée très prochainement. N'oubliez pas l'application, intitulée : "mon service déchets", qui a été créée il y a tout juste un an et qui permet de scanner le code barre d'un produit pour déterminer le bon bac de recyclage. A noter enfin si un citoyen dispose d'encombrants, il peut se connecter et prendre rendez-vous sur le site : trionsnosdechets-dijon.fr pour connaître le processus de mise au tri.

loading