Plongée dans 50 ans de souvenirs de la course Alençon-Médavy

50 ans de course et l'Alençon-Médavy tirera sa révérence le 26 mars 2023. Pour rendre hommage à la célèbre course ornaise, une rétrospective est proposée jusqu'au 2 avril à l'Hôtel du département au 27, boulevard de Strasbourg à Alençon. Des vidéos de la première course en 1974, des photos en noir et blanc ou en couleur : plus de 500 documents retracent l'histoire de la course à pied.

Le boulevard Colbert à Alençon, passage incontournable de la course Alençon-Médavy © Radio France - Elodie Touchais

Une histoire de famille !

Cette course de 15.8 kilomètres en forêt d'Ecouves est née d'une idée de la famille Vannier dont Pierre est aujourd'hui le président du comité d'organisation. Un engagement sans faille depuis 50 ans, un engagement de toute la famille puisque déjà, c'est presqu'une évidence, "tout le monde l'a couru" sourit ce retraité de la MSA de l'Orne. Et ceux qui ne chaussaient pas les baskets en 1974 étaient aussi mis à contribution raconte Pierre Vannier dont les yeux sont humides à l'évocation de sa mère et son père qui en 1975 s'inquiétaient du déjeuner des bénévoles et qui finalement leur préparaient le repas : " mon père avait acheté les entrecôtes et des côtes de porc" et assurait le service en deux temps : "deux fois 40 bénévoles à manger à la maison!". Un repas avec les bénévoles qui s'est depuis institutionnalisé avec "ma madeleine de proust en dessert : un paris-brest" confesse Pierre Vannier.

Chez les Vannier, toute la famille a participé à l'organisation de la course Alençon-Médavy créée en 1974 © Radio France - Elodie Touchais

"C'était les années après 68, on avait le droit de tout"

Pierre Vannier qui s'apprête à vivre sa dernière course ne cache pas sa nostalgie des premières éditions, dont des images des journaux télévisés de France 3 figurent dans la rétrospective. " Un magnifique cadeau" de l'INA, l'institut national de l'audiovisuel témoigne l'organisateur.

Au début, lors des premières éditions de la course Alençon, "les tenues n'ont rien, rien à voir avec celles de maintenant. A l'époque, il n'y avait que deux ou trois modèles de basket qui faisaient mal au pied quand on courait sur le goudron" se souvient Pierre Vannier devant des clichés en noir et blanc. Aujourd'hui, "tout le monde court avec sa montre connectée, c'est un autre état d'esprit".

Pour l'exposition il a fallu faire le tri dans plus de 40 000 documents ! © Radio France - Elodie Touchais

Une course par tous les temps !

Des souvenirs, Pierre Vannier en a des tonnes. Les plus beaux sont peut-être ceux avec les bénévoles qu'il considère comme "la richesse" de cette course. Toujours là, même pour la 50ème et dernière course le 26 mars où ils sont 250 à avoir répondu présent en moins de 48h !

Des bénévoles fidèles au poste, contre vents et marées se rappelle l'organisateur qui glisse devant les photographies. Ces 15 kilomètres 800 avec une arrivée perchée à 391 mètres ont pu être un enfer pour les participants, sous un soleil de plomb ou en pleine forêt d'Ecouves meurtrie par le passage de la tempête du siècle en 1999.

En 2000, la forêt d'Ecouves porte encore les traces du passage de la tempête du siècle, l'hiver précédent. © Radio France - Elodie Touchais

Les participants ont aussi affrontés la neige en 2008 avec une arrivée qui reste inoubliable pour Pierre Vannier, celui de jeunes kényanes qui voyaient la neige pour la première fois, "elles ouvraient leur main comme si elles allaient en ramener chez elles, elles prenaient aussi des photos pour les envoyer à leur famille". Et "dans leur regard : waouh !"

Arrêter avant la course de trop

Après 50 éditions, la célèbre course ornaise tire sa révérence, non sans amertume reconnait Pierre Vannier qui considère qu'aujourd'hui "il est plus simple d'organiser une rave porty qu'une course à pied". Le président du comité d'organisation se dit fatigué d'avoir à chercher de l'argent partout pour boucler le budget : "c'est devenu anormalement trop dur".

Pour éviter la course de trop et dit-il, de se prendre aussi "un bouillon" lors des prochaines courses, le comité d'organisation tirera sa révérence le 26 mars 2023. Les inscriptions sont désormais closes avec 2750 participants qui affronteront une dernière fois les cinq derniers kilomètres de côte pour arriver en pleine forêt, à 391 mètres !